Der vielleicht beste John Wick-Ersatz geht weiter: Erster Trailer mit Breaking Bad-Liebling verspricht brachiales Inferno

Breaking Bad- und Better Call Saul-Star Bob Odenkirk ist als rachegetriebener Killer zurück. Im ersten Trailer zur Action-Fortsetzung Nobody 2 verschlägt es ihn in einen schmerzhaften Urlaub.

Während wir schon in wenigen Wochen mit From the World of John Wick: Ballerina einen neuen Film aus dem John Wick-Universum auf der großen Leinwand serviert bekommen, folgt nur ein paar Monate später der vielleicht beste Ersatz des erfolgreichen Action-Thriller-Franchise. Denn Bob Odenkirk ist als rachegetriebener Killer zurück und bekommt es in Nobody 2 erneut mit jeder Menge Fieslingen zu tun, die – wie der erste Trailer zeigt – auch vor seinem Familienurlaub nicht Halt machen.

Schaut hier den ersten Trailer zu Nobody 2:

Nobody 2 - Trailer (Deutsch) HD

John Wick-Ersatz Nobody 2 bringt Breaking Bad-Star Bob Odenkirk wieder in actionreiche Schwierigkeiten

In Nobody 2 kehrt Breaking Bad- und Better Call Saul-Star Bob Odenkirk als Hutch Mansell zurück. Eigentlich wollte sich der geschaffte Familienvater eine Pause gönnen und mit seiner Ehefrau Becca (Connie Nielsen) und seinen Kindern über die Sommerferien in einen Freizeitpark verreisen. Doch das Verbrechen macht auch dort nicht vor ihm Halt, denn plötzlich findet er sich als Zielscheibe eines korrupten Sheriffs (Colin Hanks) sowie eines fiesen Gangsterbosses (Sharon Stone) wieder.

Nachdem der erste Nobody-Film von Ilya Naishuller (Hardcore) inszeniert wurde, hat Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us) für die Fortsetzung auf dem Regiestuhl Platz genommen. Das Drehbuch stammt dagegen erneut von Derek Kolstad (John Wick), der auch für das Skript bei Teil 1 verantwortlich zeichnete. Neben Odenkirk, Nielson, Hanks und Stone sind in dem Action-Thriller unter anderem John Ortiz (Silver Linings), RZA (Repo Man) und Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft) zu sehen.

Wann kommt der Action-Thriller Nobody 2 ins Kino?

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis Nobody 2 auf der großen Leinwand zu sehen ist. Der Action-Thriller zieht am 14. August 2025 in die deutschen Kinos ein. Damit erscheint er etwa vier Jahre nach Teil 1.