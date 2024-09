Der vielleicht beste Schauspieler aller Zeiten spielte seine letzte Rolle in Scary Movie 2 – bis sie geschnitten wurde

Der legendäre Schauspieler Marlon Brando ist bekannt für Filme wie Der Pate oder Apocalypse Now – weniger bekannt ist sein letzter Dreh für den Blödel-Film Scary Movie 2.

Das Magazin Forbes listet Marlon Brando unter den 30 größten Schauspieler:innen in Hollywood auf Platz 2. Er gilt als einer der ersten Vertreter von Stanislawskis Method Acting und hatte Affären mit anderen Berühmtheiten wie Marilyn Monroe. Dass Brando ausgerechnet in einer absoluten Blödel-Komödie seinen letzten Auftritt hatte, ist unglaublich. Leider werden wir ihn nie zu Gesicht bekommen.

Marlon Brando wurde ausgerechnet aus Scary Movie 2 rausgeschnitten

Brando, der 2004 verstarb, war besonders für die Der Pate -Reihe bekannt, für die er zwei Oscars gewann. Sein letzter Auftritt wäre in der Parodie-Komödie Scary Movie 2 gewesen, hätte er das Projekt nicht aus gesundheitlichen Gründen verlassen müssen. In dem Film aus dem Jahr 2001 hätte er ursprünglich die Rolle des Geistlichen spielen sollen.

Da Marlon Brando Scary Movie 2 jedoch vorzeitig verlassen musste, wurde die besagte Szene wohl nicht fertig gestellt und niemals veröffentlicht. Somit wurde der Film The Score , ebenfalls aus dem Jahr 2001, als Brandos letztes Projekt bekannt, wo er an der Seite von Robert De Niro und Edward Norton spielte.



Natasha Lyonne erinnert sich an surrealen Moment mit Marlon Brando am Set von Scary Movie 2

Wie die Seite Gamesradar berichtet, erinnerte sich Marlon Brandos Schauspielkollegin Natasha Lyonne (Orange Is the New Black, Matrjoschka) aus Scary Movie 2 dafür umso besser an ihre gemeinsame Szene mit Marlon Brando:

Er hatte eine Sauerstoffflasche dabei und hat einfach meine Brust gehalten, weil das so im Drehbuch stand. Er sollte sagen: 'Die Kraft Christi zwingt dich'. Ich weiß noch, dass ich dachte: 'Ah, das ist der Surrealismus, von dem André Breton und Salvador Dali gesprochen haben.'

Natasha Lyonne blieb auch ohne Brando Teil des Films in ihrer Rolle der von einem Dämon besessenen Megan.

Die Schauspielerin scheint die Zusammenarbeit mit Marlon Brando positiv aufgefasst zu haben. Sie fügte hinzu, dass die Erfahrung sie damals wie heute denken ließe, dass das Showbusiness „in Ordnung“ sei.