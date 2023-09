Der vielleicht beste Sci-Fi-Film aller Zeiten: Das ist die einzig wahre fürs Heimkino erhältliche Fassung

Er ist einer der einflussreichsten Science-Fiction-Filme überhaupt und beeinflusste zahlreiche Filme, Serien, Games und Anime. Aber was ist die beste Heimkino-Fassung des Klassikers?

Regie-Legende Ridley Scott verfilmte im Jahr 1982 Philip K. Dicks Do Androids Dream of Electric Sheep? unter dem Titel Blade Runner. Der junge Harrison Ford spielt den grimmigen, desillusionierten Ex-Cop Rick Deckard, der eine Gruppe entflohener Androiden (künstlich erschaffene Menschen) aufspüren und dauerhaft aus dem Verkehr ziehen soll.



Ganze sieben Versionen dieses Sci-Fi-Klassikers existieren, da Verantwortliche des Studios immer wieder kontroverse Schnitte und Veränderungen verlangten. Einzig über den 2007 erschienenen Final Cut behielt Ridley Scott die künstlerische Hoheit. Und den könnt ihr euch in atemberaubendem 4K fürs Heimkino holen.



Blade Runner: The Final Cut in 4K – das ist die beste erhältliche Fassung

Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Film in ganzen sieben Schnittfassungen erhältlich ist. Nach der ursprünglichen Kinofassung wurde in den 90ern ein Workprint nach positivem Test-Screening-Feedback veröffentlicht. Später kamen unter anderem ein Director's Cut und eine US TV-Version dazu. Letztendlich wurde 2007 der digital restaurierte Final Cut veröffentlicht, der auch Ridley Scotts präferierte Fassung ist.

Der Final Cut wird auch beim größtenteils beim Publikum als beste Version angesehen, auch wenn er eine signifikant andere Erfahrung als die der Kinogänger:innen aus dem Jahr 1982. The Final Cut ist deutlich düsterer als der Kinorelease, es gibt kein Voice Over und das Ende ist alles andere als ein happy. Einzigartig ist auch Deckards Einhorn-Traum, der im Gegensatz zu allen anderen Fassungen vollständig enthalten ist. Zu guter Letzt haben es einige Schnitte und brutale Szenen aus der internationalen Kinofassung in Ridley Scotts ultimative Sci-Fi-Dystopie geschafft.

Das bietet die Heimkino-Fassung:

Blade Runner: The Final Cut in 4K mit HDR

Blade Runner: The Final Cut in HD 1080p

Audiokommentar von Ridley Scott

Weitere Audiokommentare vom Produzenten, Designer, Szenenbildner und mehr

Vorwort von Ridley Scott

Warner Blade Runner in 4K

Tipp für Sammler:innen: Bei Amazon bekommt ihr derzeit auch eine schicke Steelbook-Edition * aus der Titans of Cult Serie, allerdings nur als französischer Import. Als besondere Extras liegen zwei Untersetzer und ein Voight-Kampff-Pin bei. In Deutschland ist das Steelbook leider schon seit letztem Jahr ausverkauft.

Vom Kinoflop zum Sci-Fi-Klassiker: So wurde Blade Runner zum Kult

Do Androids Dream of Electric Sheep? In Zeiten rapider Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning sind die zentralen Thematiken aus Philip K. Dicks Sci-Fi-Roman aktueller denn je. Die literarische Vorlage zu Blade Runner beschäftigte sich schon 1968 mit der Frage, was uns Menschen denn eigentlich zu Menschen macht und was uns von künstlich erschaffenen Androiden unterscheidet. Beide Werke zeichnen sich hauptverantwortlich für die Gründung des Cyberpunk-Genres.



Die (erste) Kinoveröffentlichung im Jahr 1982 war nicht von Erfolg gekrönt. Nach einer starken Startwoche enttäuschte der Sci-Fi-Streifen finanziell. Das lag unter anderem an der starken Konkurrenz auf den großen Leinwänden, denn im selben Zeitraum erschienen Schwergewichte wie E.T. - Der Außerirdische, Conan der Barbar und Star Trek II: Der Zorn des Khan.

Auch bei der Kritik kam Blade Runner anfangs durchwachsen an. Es dauerte Jahre, bis die vielschichtigen Ebenen des Neo Noir-Sci-Fi wertgeschätzt wurden. Glücklicherweise entwickelte sich in den Jahren nach der Veröffentlichung eine stetige Fan-Gemeide, die den Titel den Videotheken aus den Regalen rissen. Heute gilt Blade Runner als einer der einflussreichsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. 2017 wurde er meisterhaft mit Blade Runner 2049 fortgesetzt, eins der besten Sequels der jüngeren Filmgeschichte.

