Der vielleicht beste Sci-Fi-Film wird als Serie fortgesetzt: Die Hauptdarstellerin für Blade Runner 2099 scheint gefunden

Amazon plant eine Science-Fiction-Serie, die die Geschichte von Blade Runner weitererzählt. Laut eines neuen Gerüchts steht ein Star in Verhandlungen für die Hauptrolle.

1982 ging der Science-Fiction-Film Blade Runner an den Kassen unter, aber wurde trotzdem stilprägend für das Genre. Heute gilt er (in seinen diversen Fassungen) als einer der besten, wenn nicht gar als bester Sci-Fi-Film aller Zeiten. 2017 folgte die Fortsetzung Blade Runner 2049 mit Ryan Gosling und Original-Star Harrison Ford und als nächstes soll die Welt der Replikanten in einer Serie weiter entdeckt werden. Blade Runner 2099 lautet der Arbeitstitel der Amazon-Produktion, die nun einen ersten Star gefunden haben könnte.

Jodie Comer aus The Last Duel soll in Verhandlungen für Blade Runner 2099 stehen

Bislang gibt es keine offiziell bestätigten Informationen zur Besetzung der Serie. Aber angeblich steht Jodie Comer aus The Last Duel und Killing Eve in Verhandlungen für Blade Runner 2099. Die Meldung geht auf den Journalisten Jeff Sneider zurück, der in der YouTube-Show The Hot Mic darauf eingegangen ist (via Coming Soon ). An dieser Stelle sind zwei Dinge zu beachten: Sneider ist gut vernetzt in der Branche, sein Wort hat also ein gewisses Gewicht. Bisher hat aber noch keines der üblichen Branchenblätter die Meldung aufgenommen, was auf eine trübe Quellenlage schließen lässt.

Disney Jodie Comer in The Last Duel

Sneider jedenfalls erklärt die Geschichte so: Nach The Last Duel sei Jodie Comer interessiert an einer weiteren Zusammenarbeit mit Regisseur Ridley Scott gewesen, was aber nicht realisierbar war – bis zur Blade Runner-Serie.



Was über die Science-Fiction-Serie bekannt ist

Noch gibt es keine Details zu den Figuren, geschweige denn der Figur, die Jodie Comer spielen würde. So viel ist über Blade Runner 2099 bekannt:

Die Serie spielt 50 Jahre nach dem letzten Kinofilm mit Ryan Gosling und Harrison Ford.

Die Story wurde in der offiziellen Pressemitteilung so gesteast: "Wir sind überaus erfreut, den Blade Runner-Kanon in neue Bereiche auszuweiten mit der provokanten Handlung , die Silka erschaffen hat."

Als Showrunnerin wurde Silka Luisa engagiert, die für Apple die Thriller-Serie Shining Girls geschultert hat.

Ridley Scott ist mit seiner Firma Scott Free beteiligt. Dasselbe gilt für Michael Green. Der Drehbuchautor von Blade Runner 2049 ist als Produzent an Bord.



Zum Autorenstab gehört Watchmen-Produzent und Leftovers-Autor Tom Spezialy.

Blade Runner 2099 hat noch keinen Starttermin.

Daher kennst du Jodie Comer

Die Britin hatte eine ihrer ersten großen Serien-Rollen in den Historien-Produktionen The White Princess. Ihren Durchbruch feierte sie 2018 mit der Thriller-Serie Killing Eve von Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Danach trat Comer auch häufiger im Kino auf, darunter als Hauptdarstellerin in The Last Duel mit Adam Driver und Matt Damon, und im gleichen Jahr als MolotovGirl an der Seite von Ryan Reynolds im Science-Fiction-Film Free Guy. Zu ihren kommenden Projekten gehören der Survival-Film The End We Start From und Jeff Nichols' Drama The Bikeriders.