Der vielleicht beste Zombie-Film aller Zeiten ungeschnitten im Abo: Er war in Deutschland 36 Jahre verboten und ihr könnt jetzt die bessere Version streamen

Im Streaming-Abo von Paramount+ könnt ihr jetzt Dawn of the Dead streamen. George A. Romeros Meisterwerk ist der wohl beste Zombie-Film überhaupt, ohne den es Serien wie The Walking Dead nicht geben würde.

Mit Die Nacht der lebenden Toten und Zombie - Dawn of the Dead hat George A. Romero die zwei wohl wichtigsten und besten Zombie-Filme aller Zeiten gedreht. Letzterer löste in Deutschland eine langjährige Zensurgeschichte aus, die erst 2019 ein Ende fand. Im Paramount+-Abo könnt ihr das Horror-Meisterwerk Dawn of the Dead jetzt ungeschnitten streamen. * Ohne den Film wären Serien-Hits wie The Walking Dead nie entstanden.

Darum geht es in Dawn of the Dead

In der Handlung von Romeros Klassiker ist in den USA eine Seuche ausgebrochen, die Verstorbene als Untote mit Hunger auf Menschenfleisch wiederauferstehen lässt. Eine Gruppe Überlebender verschanzt sich in einer riesigen Shopping-Mall, wo ein brutaler Kampf ausbricht.

Dawn of the Dead vereint furiosen Zombie-Horror und scharfe Gesellschaftskritik

Neben dem atmosphärisch verdichteten Horror-Szenario hat der Regisseur den Überlebenskampf auch in ein überzeichnetes Abbild der amerikanischen Konsumgesellschaft verwandelt. Die zerfleischt sich hier im Extremfall gegenseitig.

Dieser gesellschaftskritische Ansatz war stilbildend und prägte bis heute diverse Zombie-Produktionen. Die bekannteste dürfte The Walking Dead sein, wo der Untergang der Zivilisationsordnung wieder auf das Eigenverschulden der Menschheit zurückgeführt wird.

Koch Films Zombie - Dawn of the Dead

In Deutschland wurde Dawn of the Dead 1983 indiziert und 1991 beschlagnahmt. Erst 2019 wurde die Indizierung aufgehoben und der Horror-Meilenstein wurde nach einer FSK-Neuprüfung ungeschnitten ab 18 Jahren freigegeben.

Ein Vergleich der Laufzeiten bei Schnittberichte zeigt, dass im Paramount+-Abo der Romero-Cut streamt. Diese für den europäischen Markt angefertigte Fassung ist im Vergleich zum US-Romero-Cut kürzer.

Generell gibt es zwischen beiden Version starke Detail-Unterschiede, wobei die meisten Fans den Argento-Cut für die beste Version von Dawn of the Dead halten.

