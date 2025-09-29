Der vielleicht wichtigste Film in Dwayne Johnsons Karriere kommt in 3 Tagen ins Kino: So habt ihr ihn noch nie gesehen

In 3 Tagen startet ein Film mit Dwayne Johnson im Kino, der eine ungewöhnliche harte Geschichte erzählt. Das Drama spielt in der Karriere des Action-Stars eine besondere Rolle.

Noch nie war Dwayne Johnson so verletzlich zu sehen – und so brutal

Dwayne Johnson hat im Laufe seiner Karriere Milliarden an den Kinokassen eingespielt. Dennoch erlebt er gegenwärtig ein Karrieretief, das nicht zuletzt auf das Konto des Mega-Flops Black Adam geht. Ein Film soll ihn jetzt retten : Das knallharte Dramadas in Kürze im Kino startet.

The Smashing Machine erzählt die wahre Geschichte des Ringers Mark Kerr (Johnson), der nach seinem Einstieg in die sogenannte UFC große Erfolge feiert. Das Ultimate Fighting Championship ist ein Wettbewerb, der Vertreter:innen unterschiedlichster Kampfsportarten gegeneinander kämpfen lässt.

Schaut hier den Trailer zu The Smashing Machine:

The Smashing Machine - Trailer (Deutsch) HD

Ende der 1990er gilt Kerr als eines der bekanntesten Gesichter des Sports. Doch abseits des Kampfplatzes leidet er unter immensen Schmerzen, die er mit extrem gefährlichen Medikamenten bekämpft. Immer unberechenbarer wird sein Verhalten. Am Ende bedroht es nicht nur seine Karriere, sondern auch die Beziehung mit Dawn (Emily Blunt).

Mark Kerr ist eine extrem ungewöhnliche Rolle für Johnson: Selten war der Ton einer seiner Filme so ernst und seine Kampfszenen so rau und blutig. Gleichzeitig passt die Rolle des Kampfsportlers und Entertainers perfekt zu einer Legende des Wrestling-Sports.

Wann kommt The Smashing Machine ins Kino?

The Smashing Machine erscheint am 2. Oktober 2025 in den deutschen Kinos. Regie führte Benny Safdie, der mit seinem Bruder Josh bereits gefeierte Dramen wie Good Time und Der schwarze Diamant veröffentlichte.

