Der wohl genialste Tarantino-Kracher in der bisher besten Version: Sichert euch die limitierte Edition, bevor sie ausverkauft ist

Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint Quentin Tarantinos Kult-Klassiker Pulp Fiction in einer schicken, limitierten 4K-Edition. Fans sollten schnell zugreifen, bevor sie ausverkauft ist.

In der Karriere von Quentin Tarantino reiht sich Meisterwerk an Meisterwerk. Der wohl größte und beliebteste Film des Kult-Regisseurs wird aber wohl auf ewig Pulp Fiction bleiben. Dieses Jahr feiert der Streifen von 1994 sein 30-jähriges Jubiläum, das mit einer neuen Heimkino-Edition in bester 4K-Qualität gewürdigt wird. Am besten bestellt ihr euch das Set, das am 5. Dezember 2024 erscheint, jetzt schon vor.

Muss für Tarantino-Fans: Das bietet die neue Pulp Fiction-Edition

Die neue Heimkino-Version des Meilensteins kommt mit einer 4K-Disc, die den Film in der technisch besten Qualität präsentiert. Als Extras sind Featurettes wie "Hier sind ein paar Fakten über die Fiktion" enthalten. Neben der 4K-Disc ist auch eine Blu-ray mit Pulp Fiction enthalten, die über weitere Extras verfügt.

Außerdem kommt das Cover mit schickem Pop-Up-Artwork daher, das die neue Edition zum optischen Hingucker macht. Obendrauf gibt's Goodies wie Postkarten und Sticker.

Die 4K-Edition ist streng limitiert, weswegen ihr mit dem Vorbestellen nicht zu lange warten solltet, wenn ihr euch ein Exemplar sichern wollt.

Pulp Fiction bleibt Tarantino-Kult für die Ewigkeit

Kaum ein anderer Film aus seinem Schaffen vereint die typischen Tarantino-Markenzeichen so lässig und unterhaltsam wie Pulp Fiction. Die episodenhafte Kapitelstruktur, bei der sich am Ende alles zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Viele Mega-Stars wie Samuel L. Jackson, John Travolta und Bruce Willis, die markante Figuren spielen und Dialoge, die sich kreuz und quer durch die Popkultur ackern. Alles garniert mit einem genialen Soundtrack, heftigen Gewalteinlagen und einer ebenso entspannten wie mitreißenden Atmosphäre.

Kaum ein Film beweist in jeder Sekunde so sehr den eigenen Kultfaktor wie Tarantinos Pulp Fiction, der auch dann noch begeistert, wenn man jede Szene schon auswendig kennt.

