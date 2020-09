Derbes Halloween 2-Video: Ein ganzer Eimer Blut für Jamie Lee Curtis

Auf den nächsten Halloween-Film müssen Fans noch länger warten. Ein neues Video zeigt als blutige Entschädigung, wie viel Spaß Jamie Lee Curtis am Set hatte.

Wegen der Corona-Pandemie wurde der ursprüngliche Start der kommenden Halloween-Fortsetzung um ein ganzes Jahr verschoben. Fans der Reihe müssen sich jetzt noch bis Oktober 2021 gedulden, bevor Halloween Kills in die Kinos kommt. Als kleine Entschädigung wurde damals zusammen mit der Nachricht der Verschiebung auch noch der erste Teaser-Trailer zum kommenden Sequel mit Horror-Ikone Michael Myers veröffentlicht.

Da Halloween als Fest in diesem Jahr schon bald vor der Tür steht, hatte Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis jetzt eine witzige Idee, um nochmal auf die drastische Corona-Situation in den USA hinzuweisen.

Im neuen Set-Video zu Halloween Kills spielt Jamie Lee Curtis mit einem Eimer Blut

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Darstellerin von Laurie Strode ein neues Video vom Halloween Kills-Set. Darin hat die Schauspielerin fast ein bisschen zu viel Spaß mit einem Eimer Blut, den sie zum Händewaschen benutzt. Wie ein kleines Kind bettelt sie darum, dass ihr der Eimer auch ja nicht weggenommen wird:

Ihren lustigen Post mit einem Einblick in die Halloween Kills-Dreharbeiten nutzt die Schauspielerin gleichzeitig für eine ernstgemeinte Botschaft. Aufgrund der Corona-Pandemie bittet sie um den Schutz der Kinder und schlägt stattdessen vor, das Halloween-Fest dieses Jahr lieber auf kreative Weise sicher zu veranstalten. Am Ende kündigt sie an, den ganzen 31. Oktober lang eine virtuelle Kostümparade auf ihrem Instagram-Account zu veranstalten.

Der nächste Halloween-Film wird. Noch einmal muss die mittlerweile ältere Laurie Strode mit ihrer Familie den Kampf gegen Michael Myers antreten, der einfach nicht totzukriegen ist.

Neben Halloween Kills hat Regisseur David Gordon Green auch gleich noch eine Fortsetzung namens Halloween Ends gedreht. Wie der Titel schon verrät, soll das berühmte Horror-Franchise damit endgültig abgeschlossen werden. Bei dem finanziellen Erfolg der ersten Halloween-Neuauflage, die mit einem Budget von 10 Millionen Dollar weltweit über 250 Millionen Dollar einspielte , ist die Reihe aber noch lange nicht tot.

