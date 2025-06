Deshalb wird es keine 4. Staffel von Squid Game bei Netflix geben

Seit gestern gibt es die 3. Staffel von Squid Game bei Netflix zu sehen, womit der erfolgreichste Serien-Hit des Streamers endet. Ob Staffel 4 kommt, hat der Macher schon selbst erklärt.

Es ist schon länger klar, doch nun ist der bittersüße Tag tatsächlich gekommen: Die finalen sechs Episoden des südkoreanischen Netflix-Hits Squid Game sind da, was aber ebenso das Ende der gefeierten Serie bedeutet.

Fans müssen sich also wohl oder übel mit dem ambivalenten Gefühl anfreunden, den spektakulären Abschluss des satirischen Thrillers zu genießen und zugleich Abschied von beliebten Charakteren wie Gi-hun (Lee Jung-Jae) und Jun-ho (Wi Ha-Joon) zu nehmen.

Für das Ende von Squid Game gibt es jedoch nachvollziehbare Gründe, wie Schöpfer und Showrunner Hwang Dong-hyuk (The Fortress) nun erläuterte.



Squid Game-Macher sieht Staffel 3 als Höhepunkt der Geschichte

Vor wenigen Wochen kam Hwang auf einer Pressekonferenz in Seoul auf das Finale seiner Serie zu sprechen, das für ihn eine Vollendung seiner Saga darstellt (via The Korea Times ):

Wenn die Staffeln 2 und 3 eine zusammenhängende Erzählung bilden, dann ist Staffel 3 der Höhepunkt – eine Geschichte, die es in sich haben wird. Es wird eine Geschichte der wahren Konfrontation sein. [...] Nachdem sie Staffel 3 gesehen haben, denken einige [Zuschauer:innen] vielleicht, dass es noch Platz für eine Staffel 4 gibt, während andere meinen, dass es keinen Bedarf dafür gibt.



Dass er selbst eher zur letzteren Fraktion gehört, untermauerte der Serienmacher anschließend, indem er zu Protokoll gab, dass er derzeit keine Pläne für eine Fortführung von Squid Game habe.

Eine Ausnahme gäbe es vielleicht aber doch ...

Kommt in Zukunft statt Staffel 4 ein Squid Game-Spin-off?

Anfang des Jahres keimte bei Fans bereits leise Hoffnung auf, als Hwang über mögliche Ideen zu einem Spin-off von Squid Game sprach. Zwei spezifische Figuren zog der Kreativkopf dafür bereits in Erwägung. Den Ableger-Gedanken griff er auf besagter Pressekonferenz erneut auf:

Ich habe die Idee eines Spin-offs in Betracht gezogen. Während der Produktion gab es Momente, in denen ich selbst neugierig wurde.

Das klingt zwar nicht nach einem endgültigen Aus für das Squid Game-Universum, aber auch nicht unbedingt nach festen Plänen für eine weitere Serie aus der Welt der tödlichen Kinderspiele. Dass Hwang in Zukunft lieber andere Ideen verfolgt, deutet zumindest seine folgende Aussage an:

Anstatt mich vom Glanz des Erfolgs mitreißen zu lassen, möchte ich die Lektionen und Emotionen, die ich in diesen sechs Jahren [von Squid Game] erlebt habe, festhalten, während ich mich auf mein nächstes Projekt vorbereite.



Um welches Projekt es sich dabei letztendlich handeln wird, erfahren wir hoffentlich schon bald.