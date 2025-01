Doch kein Ende nach Staffel 3? Squid Game-Macher verrät Idee für Fortsetzung des Netflix-Hits

Netflix-Hit Squid Game soll eigentlich mit Staffel 3 sein Ende finden. Doch jetzt erklärte der Serienschöpfer, wie er sich eine Fortsetzung vorstellen könnte.

Die 2. Staffel von Squid Game hat Netflix im Sturm erobert und bereits einen Rekord nach dem anderen gebrochen: Nicht nur debütierte die neue Season in allen (!) 93 Ländern, in denen Netflix zur Verfügung steht, auf Platz 1 der Streaming-Charts, auch sammelte die Serie in der Premierenwoche mehr Views als Rekord-Halter Wednesday.

Bei diesem unglaublichen Erfolg ist es beinahe schon verwunderlich, dass Squid Game bereits nach einer 3. Staffel enden soll. Wie Serienschöpfer Dong-hyuk Hwang nun verriet, könnte das Squid Game-Universum nach der finalen Staffel jedoch noch weitergehen.

Squid Game-Schöpfer könnte sich Fortsetzung des Netflix-Hits als Spin-off vorstellen

Wie Dong-hyuk Hwang im Interview mit dem Hollywood Reporter verriet, könne er sich keine traditionelle Fortsetzung der Geschichte um Gi-hun vorstellen. Stattdessen sehe er Potenzial in den Geschichten anderer Figuren:

Ich persönlich sehe die dritte Staffel als Finale der Geschichte an. Ich glaube, dass ich einen Abschluss der Geschichte, die ich über die Gesellschaft durch die Figur Seong Gi-hun erzählen wollte, gefunden habe. Falls ich in die Welt von Squid Game zurückkehren wollen würde, wäre es für andere Figuren und andere Geschichten. Wie ein Spin-off, vielleicht.

Dabei formulierte Dong-hyuk Hwang bereits eine Idee für Figuren, denen er sich in einem möglichen Spin-off zuwenden könnte:

Die maskierten Wächter, zum Beispiel. Wie sind sie dort hingekommen? Was machen sie, wenn sie nicht arbeiten? Vielleicht so etwas in die Richtung.

Squid Game - S02 Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt Squid Game Staffel 3 zu Netflix?

Ob uns nach Staffel 3 tatsächlich ein Squid Game-Spin-off erwartet, steht wohl noch in den Sternen. Zunächst dürfen wir uns auf die dritte Season des Netflix-Hits freuen, die uns nur wenige Monate nach Staffel 2 auf dem Streamer erwarten soll. Demnach sollen die Folgen bereits im Sommer 2025 auf Netflix landen.

Darüber hinaus wird aktuell an einem englischsprachigen Remake der Serie gearbeitet, das Fight Club-Regisseur David Fincher als kreativen Kopf vorsieht. Die Realityshow Squid Game: The Challenge steht dazu bereits mit einer zweiten Staffel in den Startlöchern.

Mehr zu Squid Game:

Mehr Streaming-Tipps: Die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Januar umfassen neben hartem Western-Überlebenskampf bei Netflix und der Rückkehr eines der besten Sci-Fi-Thriller überhaupt auch die neue Mission des Night Agents und einen The Rookie-Ersatz bei Amazon.