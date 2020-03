Detektiv Conan: Rekord-Film läuft bald auf Deutsch im Kino

Weit entfernt von der Heimat stolpern Conan und seine Freunde mal wieder über ein Verbrechen. Der 23. Film des kleinen Detektivs kommt bald in unsere Kinos.

Bald begibt sich der kleine Detektiv Conan wieder auf die Suche nach der einen Wahrheit, denn ein neuer spannender Fall erwartet ihn und seine Freunde. Darin bekommt es Conan nicht nur einmal mehr mit einem gewissen Juwelen-klauenden Fan-Liebling zu tun, sondern wird natürlich wieder in ein Verbrechen hineingezogen. Die Ermittlungen können Fans im Sommer hautnah miterleben, denn das neue Abenteuer kommt in unsere Kinos.

Detektiv Conan 23: Rekord-Film im Sommer auf Deutsch im Kino

Vor Kurzem berichtete Anime2You bereits, der 23. Detektiv Conan-Kinofilm werde noch dieses Jahr in unsere Kinos kommen. Inzwischen bestätigte KAZÉ über seine Website selbst den Start des Films und gab weitere Informationen bekannt. Demnach läuft Detektiv Conan - The Movie 23: Die stahlblaue Faust nur am 30. Juni 2020 auf Deutsch in über 250 deutschen und österreichischen Kinos.

Die stahlblaue Faust ist bis dato der erfolgreichste Kinofilm des langlebigen Anime-Franchise und konnte allein in Japan über 8 Millionen Besucher in die Lichtspielhäuser locken. In seinem Heimatland spielte der 23. Film der Detektiv Conan-Reihe über 81 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo ) und konnte damit sogar Avengers: Endgame schlagen. Die Superhelden erklommen zwar zum Start die Chart-Spitze, wurden jedoch laut Crunchyroll nur eine Woche später vom kleinen Meisterdetektiv wieder entthront.

© Gosho Aoyama / Shogakukan • YTV • TMS 1996 Shin'ichi und Kaito Kid

Insgesamt steht Detektiv Conan - The Movie 23: Die stahlblaue Faust, der mit einem mysteriösen Doppelgänger überrascht, derzeit bei einem weltweiten Einspielergebnis von 115,5 Millionen US-Dollar. Absoluter Rekord für die Reihe und ein Resultat, das der Film noch ausbauen dürfte, denn in einigen Ländern lief das Abenteuer der kleinen Spürnase noch gar nicht an.

Worum geht es in Detektiv Conan - The Movie 23: Die stahlblaue Faust?

Diesmal befinden sich Conan und seine Freunde in Singapur, wo der größte blaue Saphir der Welt, die blaue Lapisfaust, ausgestellt wird. Während der Veranstaltung kommt es jedoch zu einem Mord und eine mit Blut verschmierte Karte weist auf Meisterdieb Kaito Kid als Täter hin.

Detektiv Conan - The Movie 23: Die stahlblaue Faust läuft am 30. Juni 2020 in ausgewählten deutschen und österreichischen Kinos.

Freut ihr euch schon auf Conans neues Kino-Abenteuer?