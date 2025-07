Deutsche Filmlegende setzte sich mit Sci-Fi-Thriller ein letztes Denkmal – ihr könnt ihn derzeit gratis streamen

Einer der originellsten deutschen Filme überhaupt ist ein Sci-Fi-Krimi mit Regielegende Rainer Werner Fassbinder nicht hinter sondern vor der Kamera. Aktuell hat man die seltene Chance, ihn zu streamen.

Rainer Werner Fassbinder (Die Ehe der Maria Braun, Berlin Alexanderplatz) war einer der wichtigsten Regisseure des Neuen Deutschen Films. Im Nachkriegsdeutschland legte er dem Publikum nicht nur den Finger in diverse Wunden, sondern rammte gleich die ganze Faust rein. Mit nur 37 Jahren verstarb das Multitalent leider schon 1982, hinterließ aber eine beeindruckende Filmographie mit über 40 Titeln.

Eines seiner allerletzten Projekte war kein von ihm inszenierter Film, sondern Wolf Gremms dystopischer Sci-Fi-Thriller Kamikaze 1989, für den Fassbinder neben langjährigen Wegbegleiter:innen die exzentrische Hauptrolle übernahm. Sonst nicht immer leicht zu bekommen, ist der Film derzeit sogar gratis streambar. Eine Chance, die man nicht verpassen sollte.

Rainer Werner Fassbinder im Sci-Fi-Thriller Kamikaze 1989: Ein fast vergessenes Filmjuwel

Kamikaze 1989 basiert auf dem schwedischen Kriminalroman Mord im 31. Stock von Per Wahlöö, verlagert die Handlung aber in die futuristische Bundesrepublik. Die ist eine vermeintliche Utopie und sogar das reichste Land der Welt. Doch Wohlstand, Recht und Ordnung kommen zu einem Preis. Der Schein der schönen neuen BRD wird kurz getrübt, als es im einzig relevanten Medien- und Verlagshaus zu einem Mord kommt. Doch was im mysteriösen 31. Stock geschah, hat viel weitreichendere Implikationen.

Fassbinder setzte sich als Polizeileutnant Jansen wahrlich ein letztes Denkmal. Mit Leopardenanzug und Leopardenknarre – oder auch mal ganz leger im Leoparden-Trainingsanzug in der Polizei-Disco – geht er ruppiger als Schimanski dem kniffligen Fall nach. Sein häufiger Kollaborateur (und Schwarm) Günther Kaufmann (Whity) steht ihm dabei als Ermittlungspartner Anton im schnittigen Cop-Chopper zur Seite.

Aber ist Jansen wirklich der in Comics prophezeite Krysmopompas, der dem blauen Panther genannten Verlagschef Paroli bieten wird?

Weitere Rollen haben Fassbinders Angst essen Seele auf-Star Brigitte Mira als Personalchefin des Verlags, Arnold Marquis als Polizeipräsident und Franco Nero als Verdächtiger namens Weiss.

Deutsche Dystopie im satirischen Neonlicht

Hiesige Sci-Fi-Dystopien sahen selten so gut aus wie durch die Kamera von Xaver Schwarzenberger, der ein Jahr später selbst als Regisseur tätig wurde. Kamikaze 1989 ist nicht ganz Blade Runner von der Ausstattung her, höchstens Running Man. Es ist aber erstaunlich, was ein paar bunte Neonlampen für eine Location ausrichten können, oder wie viel Mehrwert kreative Entscheidungen wie Crossdresser-Auftragskiller mit sich bringen.

Am ehesten erinnert der Film von Look und Vibe her an die polnischen Sci-Fi-Filme von Piotr Szulkin. Doch während diese einen eher trockenen Satireton anschlagen, wird es bei Jansens Ermittlungen in den propagandistischen Medienkonzern zuweilen regelrecht zotig.

Etwa, wenn wir zu den mit Lachgas beschossenen Kandidat:innen des Lachwettbewerbs im TV zappen, oder sich die überlebensgroße Medienpersönlichkeit Barbara (Nicole Heesters) einen Sketch-artigen Schlagabtausch mit Fassbinders Ermittler liefert. Das Stichwort Mediensatire wird hier größer geschrieben als Sci-Fi oder gar Krimi.

Wo kann man Kamikaze 1989 derzeit streamen?

Arte bietet den deutschen Sci-Fi-Krimi noch bis zum 28. August 2025 in seiner kostenlosen Mediathek an. Ansonsten muss man sich an (ausländische) Heimkinovarianten wenden. Rainer Werner Fassbinders im Dritten Reich spielendes Melodram Lili Marleen von 1981 hat der deutsch-französische Kultursender noch bis zum 16. August im Stream.

Im Rahmen des Pride Month 2025 sprachen wir übrigens auch in unserem Podcast über den bisexuellen Fassbinder und seinen denkwürdigen Filmauftritt in Kamikaze 1989:

Podcast im Pride Month: Queere Unterhaltung für ein gutes Gefühl

Im Juni 2025 feierten wir bei Moviepilot den Pride Month und gaben auch im Podcast Streamgestöber Tipps für erbauliche LGBTQ-Unterhaltung im Stream, die einfach gute Laune verbreitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Tipps bei Filmen, Serien, Charakteren und Stars werfen wir einen Blick auf queere Unterhaltung und Ikonen, die positiven Gefühle mit in ihre Werke bringen.