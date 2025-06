Pride Month 2025: Das passiert jetzt bei Moviepilot

Bei Moviepilot blicken wir auch während des Pride Month 2025 verstärkt auf queere Themen im popkulturellen Bereich. Was euch in dieser bunten Zeit erwartet, erfahrt ihr hier.

Wir lieben Popkultur und die gesamte Vielfalt des Regenbogens, die sich in Filmen und Serien widerspiegelt. Das gilt nicht nur einen Monat im Jahr. Man hat jeden Tag die Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern und eine andere Perspektive einzunehmen. Der Juni ist aber traditionell die Zeit, in der LGBTQ-Personen und Allies erkämpfte Rechte feiern und an die noch anstehenden Kämpfe erinnern.

Seit dem berüchtigten Stonewall-Aufstand in der Christopher Street, bei denen sich 1969 queere Barbesucher:innen gegen repressive Polizeikontrollen zur Wehr setzten, ist eine Menge passiert. Die Akzeptanz von schwulen, lesbischen, bisexuellen, asexuellen, intersexuellen und trans Personen schreitet mit der Zeit aber nicht nur zum Positiven voran. Das haben die letzten Jahre auch in Deutschland gezeigt.

Laut LSVD⁺ befinden sich Hatecrimes gegen LGBTQ-Menschen aktuell auf einem neuen Höchststand. Das BKA meldet sogar einen zehnfachen Anstieg von anti-queeren Verbrechen seit 2010. Darüber hinaus verzeichnet GLAAD im jüngsten Bericht einen dramatischen Rückgang queerer Repräsentation im TV.

Es bleibt also auch im diesjährigen Pride Month wichtig, queere Themen in mehreren Facetten in den Fokus zu rücken.

Was ihr im Pride Month 2025 auf Moviepilot erwarten könnt

Wie schon im letzten Jahr findet ihr an dieser Stelle alle neuen Artikel zum Thema LGBTQ, die für den Regenbogenmonat Juni von der Redaktion geschrieben werden. Vom Meinungstext über Listen bis hin zum Streaming-Tipp kann alles dabei sein. Lasst euch überraschen und vor allem: Happy Pride allerseits!

