Deutsche Netflix-Serie über Ex-Stasi-Killerin wurde gefeiert: Rache-Thriller mit Star-Besetzung kriegt 2. Staffel und hier ist der erste Teaser

Vor etwas mehr als einem Jahr startete die Agenten-Serie Kleo bei Netflix, in der Jella Haase sich als Ex-Spionin der DDR nach der Wende auf einen Rachefeldzug begibt. Die Produktion sorgte international für Aufsehen (selbst Bestseller-Autor Stephen King lobte die Serie) und schnell wurde eine 2. Staffel angekündigt. Seitdem wurde es allerdings ruhig um den Agenten-Thriller. Das ändert sich nun. Heute wurden erste Details zur 2. Staffel von Kleo bekannt gegeben.



Zuletzt sahen wir Kleo (Jella Haase) und Sven (Dimitrij Schaad), als sie ihn mit einer Pistole quer über ein Feld jagte – in Unterwäsche. Daran schließt der neue Ankündigungs-Teaser für die 2. Staffel an, den ihr euch hier anschauen könnt:



Aus einer Pressemitteilung von Netflix geht außerdem Folgendes hervor:



Zur Geschichte heißt es in der offiziellen Synopsis:

Die Jagd nach dem roten Koffer geht weiter: Dieses Mal soll Ex-DDR-Spionin Kleo ihn endgültig vernichten. Schnell wird klar, dass der Inhalt eine entscheidende Rolle bei der Neuordnung Deutschlands und Europas nach dem Kalten Krieg spielt. Kein Wunder also, dass auch KGB und CIA hinter dem Koffer her sind – und damit auch die ehemalige Stasi-Killerin im Visier haben. Während Kleo die Zukunft Europas in ihren Händen hält, wird sie tiefer in ihre eigene Vergangenheit katapultiert, als ihr lieb ist.