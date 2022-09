Kleo schafft es in den Netflix-Olymp – sogar Horror-Legende Stephen King liebt die Serie

Die Netflix-Serie Kleo wird immer beliebter. Und nicht nur in Deutschland. Einer der der größten Horror-Autoren aller Zeiten hat ihr seine Anerkennung ausgesprochen.

Die Agenten-Action Kleo mit Jella Haase ist auf Netflix zum großen Erfolg geworden. Neben einem großen internationalen Durchbruch hat die knallbunte Serie jetzt das begeisterte Lob von Horror-Meister Stephen King eingeheimst.

Horror-Ikone Stephen King nennt Netflix-Hit Kleo einen "Hauch frischer Luft"

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat Kleo international zur Zeit Platz 4 der beliebtesten nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix erreicht. Ein beachtlicher Erfolg für eine Serie, die mit ihrer Thematik zwischen DDR und BRD stark auf deutsche Zuschauer zugeschnitten ist.

Stärker wird für viele Fans aber das Lob Kings wiegen. Der gefeierte Horror-Autor kam auf Twitter allerdings auch nicht umhin, sich um eine Ungereimtheit der Serie Gedanken zu machen.

Kleo auf Netflix: Was für ein Hauch frischer Luft! Spannend und sehr lustig. Ich frage mich allerdings, woher Kleo das ganze Geld hat. Nach Mallorca zu fliegen, kann selbst 1989 nicht billig gewesen sein. Na egal. Genießt [die Serie] einfach.

Wann kommt Kleo Staffel 2 zu Netflix?

Bei so viel internationaler Anerkennung ist eine Fortsetzung der Serie nicht unwahrscheinlich, zumal Staffel 1 inhaltlich auf einen Cliffhanger endet. Bisher hat Netflix weitere Folgen allerdings noch nicht bestätigt.

Was haltet ihr von Kleo?