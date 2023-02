Deutsche Sci-Fi-Sensation läuft jetzt im Kino – und zeigt die brutale Realität von Depressionen

In Aus meiner Haut treffen sich Paare auf einer Insel zum Körpertausch. Der aufwühlende Film ist allerdings mehr als eine Science-Fiction-Version von Body-Swap-Komödien à la Freaky Friday.

Es gibt nicht viele Filme, nach denen man sich auf der Kino-Toilette einsperren möchte, um in Ruhe ein bisschen weinen zu können. Sci-Fi-Geschichten, die sich eine überraschend menschliche Zukunftsvision zur Brust nehmen, um an ihr unser Innerstes zu verhandeln. Aus meiner Haut von Regisseur Alex Schaad ist so ein Film – und er läuft seit dem 2. Februar in deutschen Kinos.

Darum gehts im deutschen Sci-Fi-Geheimtipp Aus meiner Haut

Leyla (Mala Emde) und Tristan (Jonas Dassler) brauchen eine Auszeit, in der sie sich voll und ganz auf ihre Beziehung konzentrieren können. Denn Leyla ist schwer depressiv und in den Augen von Tristan schon lange nicht mehr die Frau, in die er sich verliebt hat.

Also reisen die Mittzwanziger zu einer Insel, auf der Paare etwas ganz Besonderes erleben können: Für ein Wochenende tauschen sie mit einem durch Zufall zugeteilten anderen Paar die Körper, um sich selbst und ihre Liebe zueinander neu zu erleben.

Geleitet werden diese esoterisch anmutenden Zeremonien von Leylas Schulfreundin Stella, die im Körper ihres Vaters lebt (Edgar Selge). Doch als Leyla und Tristan in die Haut von Fabienne (Maryam Zaree) und ihrem prolligen Freund Mo (Dimitrij Schaad, der zusammen mit seinem Bruder Alex Schaad das Drehbuch schrieb) schlüpfen, wird es erst richtig kompliziert.

Sex ohne Geschlechtergrenzen: Aus meiner Haut ist einer der relevantesten deutschen Filme des Jahres

X-Verleih Fabienne, Mo, Tristan und Leyla (von links nach rechts) tauschen in Aus meiner Haut die Körper

Das Sci-Fi-Drama verhandelt dabei zuerst einmal das Naheliegende: Bin ich noch ich, wenn ich in einem anderen Körper bin? Was liebe ich an meinem Partner oder meiner Partnerin und überträgt sich das über Geschlechtergrenzen hinweg? Und: Ist es Fremdgehen, wenn jemand anderes im Körper meiner Freundin steckt?

Aus meiner Haut macht komplexe Themenbereiche wie Sexualität und Gender fühlbar, zeigt eine der schönsten queeren Sexszenen seit langem – und könnte dadurch einen wertvollen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen leisten. Kein Wunder, dass das Drama bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Queer Lion ausgezeichnet wurde.

Das Beeindruckendste am Sci-Fi-Drama ist sein Umgang mit Depressionen

Am emotional erschütterndsten ist allerdings, wie der Film mit Hauptfigur Leyla und ihrer Depression umgeht. Denn ein anderer Körper bringt auch einen anderen Hormonhaushalt mit sich. Oder in diesem konkreten Fall: die Freiheit, nicht länger zu leben, als sei man im mentalen Treibsand der Depression gefangen, die eben nicht nur Stimmung, sondern auch körperliches Empfinden beeinflusst.

Depression kann einen vergessen lassen, wer man mal war und an einen Punkt bringen, an dem sich jeder Atemzug nach einer kaum zu bewältigenden Mammutaufgabe anfühlt. Dieses Gefühl tauschen zu können gegen Momente, in denen sich alles leichter, weniger dumpf, dunkel und sinnlos anfühlt – wer würde das nicht wollen? Die revolutionärste Idee in Aus meiner Haut ist die Vorstellung, endlich frei von sich selbst zu sein.

Wer bin ich, wenn ich in einem anderen Körper bin? Für Leyla ist die Antwort klar: glücklich. Deswegen wird die Vorstellung, am Ende des Körpertauschexperiments zurück in die eigene Haut zu müssen, zu ihrem größten Albtraum. Irgendjemand auf der Insel wird ein Opfer bringen müssen. Denn auch das ist eine harte Realität von Depressionen: Nicht jeder bekommt ein Happy End.

Mehr Tipps im Podcast: Die größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

2023 wird ein spannendes Jahr im Streaming-Bereich. Nicht nur erwarten uns unzählige neue Serien und Staffeln. Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ haben auch einige interessante Filme am Start. 10 davon stellen wir euch in dieser Episode des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber näher vor – vom großen Sci-Fi-Blockbuster bis zum nächsten potenziellen Oscar-Kandidaten.

