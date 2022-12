Deutsche Wednesday-Fans verpassen es: Jenna Ortega spricht in Original-Szene wirklich Deutsch und hier ist das Video

In einer skurrilen Szene des Netflix-Hits Wednesday spricht Jenna Ortega tatsächlich Deutsch im Original. Der Darstellerin ist es ein bisschen peinlich.

Der Netflix-Hit Wednesday steckt voller großartiger, häufig skurril-morbider Szenen. Wer die Serie in der deutschen Version sieht, wird eine besonders bizarre Szene aber verpasst haben. Dort verstört die junge Addams-Tocher (Jenna Ortega) Touristen mit Süßigkeiten. Nur im Original fällt allerdings auf, dass der Star in der Szene tatsächlich Deutsch gesprochen hat.

Wednesday-Star Jenna Ortega musste für Netflix-Hit in einer Woche Deutsch lernen

Die Szene stammt aus Episode 3. Dort empfängt Wednesday in der Tracht der amerikanischen Pilger eine Gruppe deutscher Urlauber und bietet ihnen Süßigkeiten aus moralisch fragwürdiger Quelle an. Ortegas deutsche Ansprache im Original lautet:

Genießen sie ihr authentisches Pilgrim-Fudge [Karamell] [...] von den unterdrückten Ureinwohnern des Amazonas. Alle Einnahmen dienen dazu, diese armselige Schönfärberei der amerikanischen Geschichte aufrecht zu erhalten. Übrigens, Karamell wurde erst 258 Jahre später erfunden. Hat jemand Interesse?

Internationale Zuschauer zollen Ortega bereits Respekt dafür, ihren Monolog tatsächlich auf Deutsch gehalten zu haben. Im Interview mit der philippinischen Seite When in Manila darauf angesprochen, ist es der Schauspielerin allerdings ziemlich peinlich. Sie habe nur eine Woche gehabt, um die Sprache zu lernen, betont sie.

