Dicke Enttäuschung: How I Met Your Father startet in Deutschland deutlich später als gedacht

Disney+ zeigt das How I Met Your Mother-Reboot Deutschland. Jetzt wurde bekannt, dass die Sitcom hierzulande drei Monate nach dem erwarteten Termin startet.

Es ist schon ziemlich viel um How I Met Your Father passiert: Wir wissen zum Beispiel, dass das How I Met Your Mother-Spin-off eine 2. Staffel bekommt. Und dass die Serie das Sex-Problem des Originals lösen wird. Und dass die Kritiker:innen eher unzufrieden mit der Sitcom waren, während die Fans überraschend zufrieden sind. All das ist passiert, und wir warten immer noch auf einen deutschen Start. Das werden wir noch etwas länger tun.

Wann startet How I Met Your Father in Deutschland bei Disney+?

Wie der deutsche Trailer verrät, startet How I Met Your Father erst am 8. Juni 2022 bei Disney+ in Deutschland. Und damit zwei Monate nach dem erwarteten Termin. Denn seit ein paar Wochen kursiert als Startdatum der 9. März, der allerdings nie offiziell kommuniziert wurde. So oder so ist ein Start 5 Monate nach der US-Premiere ziemlich happig im Streamingzeitalter. Immerhin sollen die 10 Episoden der 1. Staffel auf einen Schlag veröffentlicht werden und nicht wöchentlich wie in den USA.

Schaut hier den deutschen Trailer zu How I Met Your Father

How I Met Your Father - Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht es in How I Met Your Father

In der nahen Zukunft erzählt Sophie ( Hilary Duff ) ihrem Sohn die Geschichte, wie sie seinen Vater kennenlernte. Diese Geschichte führt uns zurück ins New York des Jahres 2022. Hier folgen wir den Erlebnissen von Sophie und ihren engen Freund*innen Jesse ( Chris Lowell ), Valentina ( Francia Raisa ), Charlie ( Tom Ainsley ), Ellen ( Tien Tran ) und Sid ( Suraj Sharma ). Im Zeitalter von Dating Apps und unendlichen Möglichkeiten wollen sie in der Großstadt die Liebe finden. Dabei müssen sie jedoch erst herausfinden, wer sie eigentlich sind und was sie im Leben erreichen wollen.

