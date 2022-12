Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co. – mit 3 Horror-Knallern, die für Gänsehaut sorgen

Netflix, Amazon und Co. brachten dieses Jahr wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in den neuen Episode von Streamgestöber.

Dieses Jahr konnten wir glücklicherweise wieder regelmäßig ins Kino gehen. Doch die Streaming-Anbieter haben trotzdem unablässig neue Filme veröffentlicht. Allein das gigantische Angebot von Netflix beläuft sich dieses Jahr auf über 300 Film-Originale, also Spielfilme und Specials, die exklusiv bei dem Streaming-Dienst zu sehen sind. Wer soll da noch den Überblick behalten?

Damit ihr die Perlen darunter nicht verpasst, habe ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Lisa Ludwig und unserem Gast Julius Vietzen von FILMSTARTS einen Podcast über die besten Streaming-Filme 2022 aufgenommen.

Die Regeln für die besten Streaming-Filme des Jahres

Wir drei haben im Vorfeld eine Top 5 der besten Streaming-Filme des Jahres zusammengestellt und den anderen jeweils nichts davon verraten. Zulässig waren Filme, die zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022 ihre Premiere bei einem Streaming-Dienst oder als VOD gefeiert haben. Netflix-Filme, die eine begrenzte Kino-Auswertung hatten, darunter zum Beispiel Glass Onion: A Knives Out Mystery, waren zugelassen.

Im Podcast gehen wir die einzelnen Plätze durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.

Hört euch hier den Podcast an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

00:03:15 - Die Regeln des Rankings

00:06:05 - Wie war das Streaming-Jahr?

00:10:46 - Platz 5

00:27:38 - Platz 4

00:42:29 - Platz 3

00:55:23 - Platz 2

01:14:28 - Platz 1

Da es ein paar Überschneidungen gibt, kommen wir insgesamt auf die 11 besten Streaming-Filme des Jahres. Mit dabei sind Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Apple TV+.

Hier gibt's den Trailer für den Horrorfilm Barbarian:

Barbarian - Trailer (English) HD

Fans von Horrorfilmen kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie alle, die sich auf die Vorweihnachtszeit mit einer schwarzen Komödie oder einer Mörderhatz einstimmen wollen. Ernste Themen sind aber ebenfalls vertreten, darunter ein Film mit den wohl aufregendsten 11 Minuten dieses Jahres – egal ob im Kino oder bei einem Streaming-Dienst.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Neu bei MagentaTV im November: A Spy Among Friends

A Spy Among Friends - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .