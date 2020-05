Die 15 besten Vikings-Figuren gerankt: Schafft es Ragnar auf Platz 1?

Vikings punktet mit seinen Schlachten, aber am Ende zählen die Figuren. Wir haben Ragnar und Co. in einem Ranking geordnet - erfahrt, welcher Charakter unser Favorit ist.

Vikings zählt zu den beliebtesten laufenden Serien und hat uns in fünfeinhalb Staffeln mit vielen schillernden Figuren begeistert, die Intrigen gesponnen und/oder auf dem Schlachtfeld geglänzt haben. Zwar ist die sechste und zugleich finale Staffel noch nicht abgeschlossen, wir erlauben uns aber schon einmal ein kleines Fazit.

Test: Welcher Vikings-Charakter bist du? So lief unser Vikings-Ranking ab Andrea (sciencefiction), Esther (StrawStar) und Jenny U. (Jenny von T) aus der moviepilot-Redaktion haben die Köpfe zusammengesteckt und - natürlich rein subjektiv - ermittelt, wer eigentlich die 15 ultimativ besten Vikings-Charaktere sind. Dazu stellte jeder zunächst eine persönliche Liste zusammen und dann wurde ermittelt, wer insgesamt die meisten Punkte auf sich vereinigt. Für jeden Platz 1 gab es 15 Punkte, für Platz 2 erhielt 14 Punkte usw. Mehr zum Finale im Video: Diese Fragen muss Vikings noch klären Vikings: Theorien zu Teil 2 von Staffel 6 Das Ergebnis dürfte für so manch eingefleischten Fan einige Überraschungen bereit halten, so viel sei schon vorab verraten. Mehrere Figuren haben innerhalb der Redaktion ziemlich stark polarisiert, bei anderen wiederum waren wir uns einig. Doch wer hat es am Ende auf den Thron geschafft? König Ragnar, die legendäre Schildmaid Lagertha oder vielleicht doch jemand ganz anderes? Je weiter ihr auf dieser Seite runter scrollt, desto näher kommt ihr unserem Platz 1. Achtung, es folgen Spoiler zu Vikings!