Der große Vikings-Test: Welcher Charakter aus der Serie bist du?

Bevor es für Vikings ins Finale geht, kannst du dir die Wartezeit auf Staffel 6B verkürzen. Finde heraus, wer dir am meisten ähnelt: Ragnar? Lagertha? Oder doch Ivar?

Bist du ein Wikinger? Oder doch eher ein englischer Ränkeschmied? Ein Anführer oder ein Unterstützter? Die Serie Vikings hat eine Vielzahl von Figuren, die meisten davon (logischerweise) Wikinger. Doch hast du dich schon mal gefragt, welchem Charakter du am meisten gleichst?

Die erste Hälfte der finalen 6. Staffel von Vikings ist gerade bei Amazon zu Ende gegangen. Das Midseason-Finale war schockierend, hat vieles auf den Kopf gestellt, die Fans verwirrt und am Boden zerstört zurückgelassen. Umso spannender wird es, zu sehen, wie die Serie enden wird. Doch darauf müssen wir noch etwas warten. Unser Persönlichkeitsquiz soll dir die Wartezeit verkürzen.

Ragnar, Lagertha und Co.: Die wichtigsten Vikings-Figuren

Hier kommen alle Karten auf den Tisch: Damit du weißt, welche Ergebnisse der Vikings-Test bringen kann, haben wir hier kurz die 13 wichtigen Figuren der Serie aufgelistet, die es in unsere Charakter-Auswahl geschafft haben. Sie reichen vom wandlungsfähgigen Ivar bis zum zu wenig genutzten Harald.

© History Channel Vikings

Ob sie tot sind oder in Vikings Staffel 6 leben, ist dabei trotz Game of Thrones-ähnlichem radikalen Charaktersterben für das Quiz unwichtig. Wir nehmen sie tot oder lebendig.

Der Vikings-Persönlichkeitstest: Los geht's

Bist du so weit? Dann wetz' deine Axt, setz' dein bestes nach Blut lechzendes Kampfgesicht auf, rück' die Flechtfrisur zurecht, wirf einen letzten Blick über die Schulter nach Kattegat und stürz' dich in unseren Persönlichkeitstest, um herauszufinden, welche Vikings-Figur in dir steckt. Achtung, im Test stecken Spoiler!

Lust auf mehr Persönlichkeitsquizze? Welche Figur aus Lucifer bist du?

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.