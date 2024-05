Die 7-teilige Miniserie, die auf Netflix ein unerwarteter Hit war: Sie beginnt und endet an einem Nachmittag

Eine Thriller-Serie auf Netflix wurde kürzlich zum Überraschungshit. Die packende Geschichte um drei Vermisste könnt ihr innerhalb weniger Stunden zu Ende schauen.

True Crime-Podcasts als Hype-Thema, bitterböser schwarzer Humor als Fundament und die malerische Landschaft Irlands als Hintergrund: Mit diesen drei Bestandteilen lässt sich vielleicht der Erfolg der Netflix-Serie Bodkin erklären, die vor Kurzem zum absoluten Thriller-Hit des Streamingdienstes wurde. Alle, denen das ganze Serienangebot jetzt schon über den Kopf wächst, können unbesorgt sein: Wer sich fünf Stunden Zeit nimmt, kann mit der fesselnden Serie an einem Nachmittag bis zu ihrem verblüffenden Finale gelangen, wie unsere Schwesternseite Sensacine schreibt.

Darum geht's im Netflix-Hit Bodkin

Im irischen Weiler Bodkin treffen eines Tages zwei völlig unterschiedliche Parteien aufeinander. Der US-amerikanische Podcaster Gilbert (Will Forte) will seine irischen Wurzeln ergründen und schleppt dazu seine Assistentin Emmy (Robyn Cara) mit.

Schaut euch hier den Trailer zu Bodkin an:

Bodkin - S01 Trailer (English) HD

Besonderes Interesse hat er dabei an einem alten Kriminalfall, in dem drei Menschen spurlos verschwanden. Auf das Mysterium stößt auch die kaltblütige Journalistin Dove (Siobhán Cullen), die den Tod eines Informanten aufklären möchte.

Bodkin bekam zum Start viele überdurchschnittlich positive Kritiken, wie Rotten Tomatoes zeigt. Rogerebert.com hält das Netflix-Abenteuer etwa für "eine der besten Serien des Jahres".

