Die abgefahrenste Sci-Fi-Serie des Jahres: Captain America kämpft und singt mit dem Anti-Joker in neuem Video

Im ersten Clip zur neuen Sci-Fi-Action-Serie Twisted Metal trifft der neue Captain America Anthony Mackie auf einen Psycho-Clown. Die Verfilmung des Kult-Videospiels wird absolut schräg.

Zahlreiche spannde Sci-Fi-Serien starten noch dieses Jahr. Das wohl abgefahrenste Projekt dürfte dabei die post-apokalyptische Action-Comedy Twisted Metal sein. Die Verfilmung des PlayStation-Hits schickt den neuen Captain America-Darsteller Anthony Mackie auf einen Trip voller psychotischer Gestalten.

Twisted Metal könnte ein absolut schräges Serien-Ereignis werden. Das unterstreicht der frisch veröffentliche erste Szenen-Clip, in dem Mackies Hauptfigur von einem bulligen Psycho-Clown (verkörpert von Wrestler Samoa Joe und gesprochen von Will Arnett) angegriffen wird – und dann singen beide plötzlich Sisqós Thong Song.

Im neuen Video zur Sci-Fi-Serie Twisted Metal will ein Psycho-Clown Anthony Mackie an den Kragen

Twisted Metal - S01 First Look (English) HD

Ihr seid nach dem Clip etwas ratlos, worum es in Twisted Metal überhaupt geht? Hier die Kurzfassung der Handlung: Anthony Mackie spielt einen Mann namens John Doe, der ein mysteriöses Paket quer durch das post-apokalyptische Ödland der Divided States of America transportieren muss. Der Roap Trip entwickelt sich zum Kampf ums Überleben.



Auf seiner Reise stellen sich unter anderem ein psychotischer Autobahnpolizist, brutale Räuber in mit Waffen ausgerüsteten Autos und natürlich auch der Eiswagen-fahrende Horror-Clown Sweet Tooth in den Weg. John muss sie glücklicherweise nicht allein bekämpfen. Unterstützt wird er von der axtschwingenden Autodiebin Quiet.

Nicht nur das völlig abgefahrene Sci-Fi-Konzept von Twisted Metal entfacht Vorfreude, sondern auch die Besetzung. Neben Anthony Mackie sind auch Broklyn Nine-Nine-Star Stephanie Beatriz, der Marvel-Sandman Thomas Haden Church und Scream-Ikone Neve Campbell zu sehen.

Entwickelt wurde die Videospiel-Adaption von den Deadpool- und Zombieland-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick für den Streaming-Dienst Peacock. Für die Drehbücher zeichnet Showrunner Michael Jonathan Smith verantwortlich, der zuvor im Autorenstab der Netflix-Serie Cobra Kai arbeitete.

Wann und wo startet Twisted Metal in Deutschland?

In den USA startet Twisted Metal bereits am 27. Juli 2023 beim Streaming-Dienst Peacock mit allen 10 rund 30-minütigen Folgen.

Wann und wo die postapokalyptische Action-Comedy in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Möglich wäre eine Veröffentlichung bei Sky und WOW, wo derzeit auch der Peacock-Hit Poker Face zu sehen ist.

