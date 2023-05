15 bombastische Sci-Fi-Serien starten noch dieses Jahr: Star Trek, Marvel und vieles mehr

Für Science-Fiction-Fans hält das Serien-Jahr 2023 noch einige spannende Neuheiten bereit. 15 kommende Sci-Fi-Highlights stellen wir euch näher vor.

Die Sci-Fi-Serie Star Trek: Picard hat sich erst vor kurzem mit einem aufregenden Finale verabschiedet. Für Science-Fiction-Fans hat das Serienjahr aber gerade erst begonnen. In den kommenden Monaten gibt es bei Netflix, Disney+ und Co. Franchise-Nachschub von Star Trek, Star Wars und dem MCU sowie jede Menge weiterer Genre-Neuheiten zu entdecken.

Wir haben die Startlisten und angekündigten Projekte der zahlreichen Streaming-Dienste und TV-Sender durchstöbert und dabei 15 spannende Science-Fiction-Serien ausfindig gemacht, die noch in diesem Jahr starten sollen. Im Podcast nehmen wir die Neuheiten genauer unter die Lupe.

Sci-Fi-Serien im Podcast: 15 Serien-Highlights kommen noch dieses Jahr zu Netflix, Disney+ und mehr

Chaotische Zeitreisen, Überlebens-Kämpfe am Rande des Universums, packende Alien-Veschwörungen auf der Erde oder dystopische Gesellschaften in der Postapokalypse: Die 2023 startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann. Diese neuen Science-Fiction-Serien stellen wir euch im Podcast näher vor:

Darüberhinaus werden auch einige bestehende Sci-Fi-Serien in diesem Jahr mit neuen Staffeln fortgeführt. Im Podcast stellen wir euch 5 Staffel-Highlights vor, auf die ihr euch dieses Jahr freuen könnt:

