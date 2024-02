Sci-Fi-Fans müssen jetzt stark sein: Die beste Star Trek-Serie seit Jahren kehrt viel später zurück als gedacht

Mit Strange New Worlds zeigt sich das Sci-Fi-Universum von Star Trek derzeit von seiner besten Seite. Auf den Start der 3. Staffel müssen Trekkies allerdings noch lange warten.

Star Trek: Strange New Worlds ist mit einer Moviepilot-Wertung von 7.4 nicht nur die bestbewertete Star Trek-Serie seit langem. Erst kürzlich wählten wir die Weltraum-Abenteuer von Captain Christopher Pike (Anson Mount) und seiner Enterprise-Crew auf Platz 15 der besten Sci-Fi-Serien des neuen Jahrtausends.

Doch es gibt eine schlechte Nachricht für Trekkies: Wer sich darauf gefreut hat, in diesem Jahr endlich die 3. Staffel Strange New Worlds sehen zu können, wird bitter enttäuscht. Die Wartezeit auf die neuen Folgen wird nämlich noch länger.

Star Trek-Nachschub lässt auf sich warten: Strange New World startet nicht mehr dieses Jahr

Eigentlich hätte die nächste Staffel schon längst abgedreht sein sollen. Doch wie so viele Film- und Serienproduktionen war auch Strange New Worlds von den Hollywood-Streiks der Drehbuch- und Schauspiel-Gewerkschaften vergangenes Jahr betroffen. Deshalb konnten die Dreharbeiten zu Staffel 3 nicht wie geplant im Mai, sondern erst im Dezember 2023 beginnen, wie unter anderem Screenrant berichtet.

Die Produktion soll voraussichtlich bis Juni 2024 andauern. Für Star Trek-Fans bedeutet das: In diesem Jahr wird es keine neuen Folgen von Strange New World geben. Staffel 3 wird frühestens 2025 bei Paramount+ an den Start gehen können.

Schaut hier den Trailer zu Strange New Worlds Staffel 2:

Star Trek: Strange New Worlds - S02 Trailer (Deutsch) HD

Zum Vergleich: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 endeten im Juli 2022, der Start erfolgte erst im darauffolgenden Juni. Grund für die zeitaufwändige Postproduktion sind die vielen visuellen Effekte, mit denen die Sci-Fi-Welt von Strange New Worlds zum Leben erweckt wird.

Der Doppelstreik hat die Pläne für das Star Trek-Universum gehörig durcheinander gebracht. Fans müssen aber nicht komplett auf Sci-Fi-Nachschub verzichten. So startet bereits am 4. April 2024 die 5. und finale Staffel von Star Trek: Discovery bei Paramount+. Ebenfalls sollen im Laufe des Jahres neue Folgen der Animationsserien Star Trek: Lower Decks und Star Trek: Prodigy erscheinen.

Wie geht es in Star Trek: Strange New Worlds Staffel 3 weiter?

Für Fans der Enterprise-Crew ist die Wartezeit besonders ärgerlich. Denn obwohl die Serie eigentlich aus für sich stehenden Einzelfolgen besteht, endete Staffel 2 auf einem dramatischen Cliffhanger.

Captain Pike steht vor einer unmöglichen Entscheidung. Teile seiner Crew wurden von der bösartigen Spezies der Gorn entführt. Soll er sie retten oder dem Befehl zum Rückzug folgen? Zudem hängt auch das Schicksal seiner Freundin, Captain Batel (Melanie Scrofano), in der Schwebe, nachdem dieser Gorn-Eier eingepflanzt wurden.

Was uns genau in Staffel 3 erwartet, ist noch nicht bekannt. Wir können aber davon ausgehen, dass der Cliffhanger im Auftakt der neuen Season aufgelöst wird und der Rest erneut aus unterschiedlichen Episoden-Abenteuern und Genre-Experimenten besteht. Und die größte Frage dabei: Wie kann eine Star Trek-Musical-Folge noch getoppt werden?

Podcast: Die besten Sci-Fi-Serien seit 2000

Was waren die besten Science-Fiction-Serien seit Beginn des neuen Jahrtausends? Im Podcast stellen wir die 10 genialsten Genre-Vertreter vor, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Unter den 10 besten Sci-Fi-Serien der letzten 24 Jahre finden sich hirnverknotende Zeitschleifen, beklemmende Dystopien, verheerende Roboter-Kriege und mehr als nur ein fantastisches Weltraum-Epos.