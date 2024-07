Die Alien-Serie geht dahin, wo sich kein Film hinwagte – und der offizielle Titel beweist es

Die kommende Alien-Serie führt uns nicht nur in die Vergangenheit der Sci-Fi-Welt, sondern auch in eine nie besuchte Location. So viel gibt der enthüllte Titel preis.

Die Prequel-Serie aus dem Alien-Universum kommt mit großen Xenomorph-Schritten auf uns zu. Was bisher fehlte: ein offizieller Titel für den Sci-Fi-Horror des US-Senders FX. Das liegt aber in der Vergangenheit, denn das Serienprojekt von Noah Hawley (Fargo) hat nun endlich einen Namen, der schon mal das nie besuchte Setting offenbart.

Alien: Earth - Auf der Erde hören dich alle, wenn du schreist Der Sci-Fi-Horror wird den Titel Alien: Earth tragen, berichtet Variety , was die Handlung direkt vor unsere irdische Haustür verlagert. Die Story spielt sich lange vor den menschlichen Machenschaften im All ab und wird sich um den Wettstreit von Großkonzernen wie der niederträchtigen Weyland-Yutani Corporation drehen, die lebensechte Androiden erschaffen. Ob die Xenomorph-Aliens überhaupt eine Rolle spielen werden? Laut THR -Interview mit dem Showrunner schon, aber man will die in Prometheus - Dunkle Zeichen etablierte Origin-Story der außerirdischen Monster ignorieren. 20th Century Fox Aliens - Die Rückkehr Der etwas unspektakuläre Titel bezieht sich unter Umständen auf das damals nie zustande gekommene Film-Sequel Alien 5. Dessen Treatment von Drehbuchautor Stuart Hazeldine hieß Alien: Earthbound und hätte Franchise-Badass Ripley ein Abenteuer auf der Erde erleben lassen. Allerdings hatte Sigourney Weaver keinerlei Interesse an dem Setting, heißt es im archivierten MTV Movies Blog von 2009 über den Film. In der Chefetage von FX scheint die Alien-Serie jedenfalls Priorität zu genießen, wenn man sich das jüngste Variety -Interview mit Senderboss John Landgraf ansieht: Wir sind ziemlich verbissen, was Alien: Earth angeht und haben [Noah Hawley] gesagt, dass er sich darauf konzentrieren und zumindest zwei Staffeln schreiben soll, ehe er sich einer möglichen 6. Staffel von Fargo widmet, für den Fall, dass Alien: Earth, wie wir hoffen, zu einer wiederkehrenden Serie wird. Offiziell bestellt wurde eine 2. Staffel des Sci-Fi-Horrors mit Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant und Co. noch nicht. Die 1. Season soll jedenfalls in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erscheinen. Podcast: 20 Serien-Highlights kommen noch 2024 zu Netflix & Co. Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 noch zu entdecken gibt. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.