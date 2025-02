The Rookie-Star klärt endgültig, warum sich Tim und Lucy wieder getrennt haben

Das beliebteste Paar von The Rookie hat sich getrennt und Fans sind eine Staffel später noch immer nicht darüber hinweg. Tim-Darsteller Eric Winter erklärt es uns und macht gleichzeitig Hoffnung.

Kaum etwas hat Fans in all den Jahren der langlebigen Polizei-Serie The Rookie so aufgeregt wie eine ganz bestimmte Trennung. Jahrelang hat es zwischen Rookie Lucy Chen (Melissa O'Neil) und ihrem Ausbildner Tim Bradford (Eric Winter) geknistert, aber eine Beziehung kam nicht in die Tüte. Das änderte sich in Staffel 5, aber Staffel 6 brachte die Trennung. Warum nur, klagen Fans noch immer?

Jetzt behauptet Tim-Darsteller Eric Winter, die definitive Antwort zu haben, aber wirklich zufriedenstellend ist sie nicht. Allerdings macht sie Hoffnung.

The Rookie-Trennung von Tim und Lucy: Der Grund dafür macht Hoffnung

In einem Interview mit TV Insider Ende Januar lässt uns Eric Winter tief in seinen Charakter blicken. Am spannendsten ist für die meisten natürlich, was er über Chenford (Kofferwort aus den Nachnamen Chen und Bradford) zu sagen hat. Denn Fans wollen für Staffel 7 von The Rookie nur, dass sie wieder zusammenkommen.

Sie haben sich nicht getrennt, weil sie aufgehört haben, sich zu lieben. Sie haben sich getrennt, weil er das Gefühl bekommen hat, nicht gut genug zu sein für sie. Und ich denke, das ist es, was Fans verstehen müssen.

Eric Winter will also an die Vernunft von Fans plädieren, die Hintergründe zu verstehen. Das Problem ist allerdings, dass Fans die Beweggründe vermutlich ganz gut verstehen, sie aber unsinnig fanden (ich zum Beispiel). Nach viel Fan-Kritik und öffentlich geäußertem Verlangen, dass die beiden wieder zusammenkommen, hatten sich schon der Showrunner und Lucy-Darstellerin O'Neil geäußert.

Shorwunner Alexi Hawley beispielsweise erklärte, dass die Spannung zwischen Tim und Lucy besser ist, wenn sie nicht zusammen sind. Gleichzeitig macht er The Rookie-Fans Hoffnung darauf, dass sich die beiden wieder finden werden. Auch Eric Winters Aussage hält einen Hoffnungsschimmer bereit: Wenn sie sich noch lieben, können sie auch wieder zusammenkommen. Denn Eric Winter fügte hinzu:

Nachdem ein wenig Zeit vergangen ist, ist die Verletzung noch da, aber sie heilt. Es hat sich eine Kruste gebildet. Lucy versucht sich, so gut sie kann, mit der Situation zu arrangieren.

Was sagt eigentlich Co-Hauptdarstellerin und zweite Paarhälfte Melissa O'Neil dazu? Sie gibt Eric Winter die Schuld. Er hätte die Trennung bei den Drehbuchschreiber:innen angestoßen, um die Entwicklung von Chenford spannend zu halten. Damit ist die Suche nach dem Schuldigen dann wohl geklärt. Wir verzeihen es ihm erst, wenn die beiden wieder zusammenkommen.

In der aktuellen 7. Staffel The Rookie gibt es schon zu Beginn eine deutliche Annäherung der beiden zu spüren. Aber wo wird das hinführen? Staffel 7 läuft aktuell wöchentlich jeden Freitag bei Sky One. Die neuen Folgen sind danach bei WOW * zu streamen.

