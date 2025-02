The Rookie-Macher schreibt schon an der nächsten Rookie-Serie und sie klingt exakt wie das Original

The Rookie-Fans haben wieder Grund zur Freude, denn ein neues Spin-off ist in Planung. Der Inhalt dürfte den ein oder anderen aber stutzig machen.

Das The Rookie-Universum darf wieder wachsen, denn Serienschöpfer Alexi Hawley arbeitet an einem neuen Spin-off. Nachdem der erste Ableger gescheitert war, soll der zweite dem Original wohl noch mehr ähneln. Denn es fallen gewisse Parallelen zu einer anderen Serie auf – und zwar The Rookie selbst.

The Rookie-Macher gibt erste Infos zum zweiten Spin-off-Versuch

Wie Popculture erst vergangenen Monat berichtete, dürfen sich Fans über ein neues Spin-off freuen. Dies wäre nach The Rookie: Feds das zweite Spin-off der Serie. Im Gespräch mit Serienschöpfer Alexi Hawley sickerten erste Infos durch:

Ich würde wahrscheinlich eine Pilotfolge drehen, und dann sehen wir weiter. Letztendlich ist es sehr lohnend, wie sehr ABC mit mir in der Serie zusammenarbeitet. Sie scheinen uns wirklich zu lieben. Wir leisten gute Arbeit für sie.

Gleichzeitig räumt er ein:

Aber, wissen Sie, man muss es sich trotzdem verdienen. Ich werde ein tolles Drehbuch schreiben, und dann werden wir sehen, was passiert. Aber es ist aufregend, weil ich dieses Universum und diese Figuren und die Art, wie wir die Geschichte erzählen, wirklich liebe. Mehr davon zu machen, wäre großartig.

Die Idee für das The Rookie-Spin-off kommt uns ziemlich bekannt vor

Für ein leichtes bis mittelschweres Déja-vu könnte der Inhalt des neuen Ablegers sorgen. Denn laut Hawley ist der Protagonist „ein männlicher Polizist, der in seinem zweiten Akt in eine neue Lebensphase eintritt“. Als Setting ist diesmal der US-Bundesstaat Washington vorgesehen.

Bedenkt man die Anfänge von The Rookie – ein Mann mittleren Alters, der nach einem Banküberfall ein neues Leben als Polizist beginnt – hebt sich mutmaßlich bei dem ein oder anderen fragend eine Augenbraue. Die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen.

Mehr zu den The Rookie-Ablegern

Was es damit auf sich hat und ob wir einen Nolan 2.0 erleben oder aber eine frische Perspektive geboten bekommen, bleibt abzuwarten. Dem kommenden Spin-off wäre aber etwas mehr Langlebigkeit als The Rookie: Feds zu wünschen, das nach einer Staffel abgesetzt wurde.