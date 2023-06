Die beliebteste neue Black Mirror-Folge macht sich über Netflix lustig: "Danach werden alle die AGBs lesen"

Die vielleicht beste Episode der Sci-Fi-Serie Black Mirror Staffel 6, Joan Is Awful, nimmt Netflix aufs Korn. Die Fans der subversiven Serie sind absolut begeistert.

Black Mirror ist endlich zurück und lässt nichts anbrennen. Staffel 6 ist seit Kurzem auf Netflix verfügbar und macht schon mit der ersten Folge Joan Is Awful Furore. Ein stark an Netflix angelehnter Streaming-Service namens Streamberry stellt dort das Leben der Protagonistin Joan (Annie Murphy) auf den Kopf. Und die Fans rasten aus.



Nach Black Mirror-Folge Joan Is Awful müssen Fans die Netflix-AGBs nochmal lesen

Joan stellt in der Folge fest, dass Streamberry ihr Leben mit der Serie Joan Is Awful verfilmt hat, komplett bis zur letzten Sekunde und mit allen hässlichen Details. Und das alles, weil sie einige wichtige Einzelheiten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) des Streamingdienstes übersehen hat. Die Meta-Kritik an Netflix findet auf Twitter offene Ohren.

"Verdammt wild", heißt es dort etwa, oder "danach werden alle die AGBs lesen". "Grandios", schreibt ein weiterer Fan. "Dass [die Black Mirror-Macher] Netflix auf Netflix durch den Kakao ziehen, ist brillant."

Man könnte meinen, dass sich die Meta-Botschaft der Folge gegen jede Art von unmoralischen Streaming-Geschäften richtet. Das ist nicht falsch. Aber das Streamberry-Design hat eindeutige Parallelen zur Black Mirror-Heimstatt Netflix. Die Serie beißt damit auf extrem unterhaltsame Weise die Hand, die sie füttert.

