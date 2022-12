Netflix: Diese 77 neuen Serien-Staffeln erwarten euch 2023

Bei Netflix starten 2022 zahlreiche neue Staffeln eurer Lieblingsserien wie The Witcher, Sandman und Bridgerton. Wann euch welche Staffeln beim Streaming-Dienst erwarten, erfahrt ihr in der Übersicht.

Netflix sprengte im ausklingenden Jahr 2022 mit überwältigenden 183 Serien-Neuheiten sowie über 100 neuen Netflix-Staffeln so gut wie jede Merkliste. Auch 2023 trumpft der Streaming-Dienst wieder mit einem Über-Angebot auf und bringt neben vielen neuen Original-Serien aus aller Welt einige unserer Lieblingsserien mit neuen Staffeln zurück.

Frische Folgen von Sandman, Lupin, Shadow & Bone sowie die letzten The Witcher-Episoden mit Henry Cavill sind nur einige Highlights, auf die ihr euch 2023 freuen könnt. Serien-Abschiede erwarten uns unter anderem mit den finalen Staffeln von The Crown, Manifest und Noch nie in meinem Leben.

Nachfolgend geben wir euch einen Überblick über die Netflix Original-Serien, die euch 2023 mit neuen Staffel überraschen wollen und deren Fortsetzung bereits bestätigt ist. Dokumentarserien und Reality-Shows haben wir bei dieser Übersicht vernachlässigt.



Neue Staffeln im Januar 2023 bei Netflix

Neue Staffeln im Februar 2023 bei Netflix

Neue Staffeln im März 2023 bei Netflix

You - Du wirst mich lieben, Staffel 4 Teil 2 - Start: 9. März

Shadow and Bone - Legenden der Grisha, Staffel 2 - Start: 16. März

Neue Staffeln 2023 bei Netflix - ohne Startdatum

Es kann es immer mal vorkommen, dass einige Serien länger auf sich warten lassen, Starts produktionsbedingt verschoben werden müssen, Serien trotz Verlängerung wieder abgesetzt werden oder Netflix uns auch mal mit bereits abgedrehten Staffeln überrascht. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie immer wieder.

