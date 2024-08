Die beste Sci-Fi-Serie auf Netflix erstmals ohne Abo schauen: Sichert euch das Arcane-Steelbook, bevor es ausverkauft ist

Noch bevor die zweite Staffel des Sci-Fi-Serienhits Arcane startet, könnt ihr euch jetzt das limitierte Steelbook von Staffel 1 sichern. Die League of Legends-Adaption überzeugte reihenweise Fans und Kritker:innen.

Mit dem Sci-Fi-Abenteuer Arcane ist es gelungen, das extrem populäre Videospiel League of Legends in eine gefeierte Serie zu verwandeln. Nach drei Jahren Wartezeit wird noch in diesem Jahr die zweite Staffel ausgestrahlt. Die erste Staffel von Arcane könnt ihr euch jetzt ganz ohne Netflix-Abo fürs Heimkino sichern. Neben dem limitierten 4K-Steelbook * erscheint am 24. Oktober auch die Blu-ray* . Beide Fassungen können jetzt vorbestellt werden.



Das limitierte Steelbook enthält die neun Episoden auf drei 4K-UHD Discs. Das Bonusmaterial mit Making Of, Szenenanalyse und Featurettes ist auf einer Blu-ray Disc zusammengestellt.



Arcane fürs Heimkino sichern: Preisgekrönte Animationsserie überzeugt mit Effekten und Emotionalität

Das Sci-Fi-Serienspektakel konnte vier Primetime Emmys abräumen und wird sowohl von den Fans als auch von den Kritiker:innen gefeiert. Auf Rotten Tomatoes erhält Arcane eine Bewertung von seltenen 100 Prozent. Neben den bahnbrechenden Animationen erwartet euch eine umwerfende, emotionale Geschichte, die bis zum Schluss spannend bleibt.

Amazon Arcane im Steelbook

Die League of Legends-Adaption dreht sich um die Schwestern Vi (Originalstimme: Hailee Steinfeld) und Jinx (Ella Purnell), die sich als Kleinkriminelle in der Untergrundstadt Zhaun durchs harte Leben schlagen. Über ihrer düsteren Heimat liegt die "Stadt des Fortschritts" Pilotver, die mit Reichtümern lockt. Als die Schwestern dort auf Raubzug gehen, lösen sie eine Kettenreaktion aus, die die Zukunft beider Städte bedroht.



Arcane Staffel 2: Staffelstart und mögliche Nachfolger

Die Animationsserie wurde 2021 direkt ein Riesenhit, wird aber trotzdem schon nach Staffel 2 beendet sein. Doch Fans können sich trösten, denn mit Bridging the Rift gibt es bereits eine Spin-off-Serie auf YouTube und laut Discussing Film soll es laut unbestätigter Berichte gleich mehrere mögliche Nachfolgeserien geben.

Das riesige League of Legends-Universum verfügt auf jeden Fall über genügend Figuren und Handlungen, die sich für Adaptionen eigenen würden. Bis es so weit ist, könnt ihr euch mit der ersten Staffel die Zeit vertreiben und euch auf Staffel 2 am 2. November vorbereiten.

