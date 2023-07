Die beste Superhelden-Serie kehrt noch dieses Jahr zurück: Überharter Trailer zum The Boys-Spin-off Generation V

Amazons Superhelden-Serie The Boys lässt noch auf sich warten. Das erste Spin-off Generation V soll die Zeit bis Staffel 4 überbrücken. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer sehen.

The Boys ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Serien der Gegenwart. Für die ersten drei Staffeln der Superhelden-Serie hagelte es Lob und Preise. Nun breitet das Amazon-Franchise die Flügel aus. Mit Generation V erscheint das erste Spin-off. Der erste lange Trailer erfüllt alle Erwartungen. Stellt euch auf viele zensierte Flüche und unzensierte Gore-Bilder ein.

Hier ist der erste lange Trailer zu Generation V:

Gen V Official Teaser Trailer Prime Video

Worum geht es in Generation V?

Generation V dreht sich um junge Superheld:innen am College, die lernen müssen, mit ihren Kräften umzugehen. Dabei werden sie auch in Wettbewerben gegeneinander antreten, während ihr Hormonhaushalt verrückt spielt.

Noch vor The Boys Staffel 4: Wann erscheint Generation V?

Generation V wird am 29. September 2023 bei Amazon starten. Das Spin-off überbrückt die Wartezeit auf The Boys Staffel 4. Die ist zwar bereits abgedreht, allerdings werden bei der Amazon-Serie viele Dialoge erst in der Post-Produktion geschrieben und von den Stars nachträglich eingesprochen.

Da die Drehbuch-Schreibenden ihre Arbeit zurzeit aufgrund des Hollywood-Streiks niederlegen, ist nicht bekannt, wann The Boys Staffel 4 endgültig fertiggestellt und veröffentlicht werden kann.

