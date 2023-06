Marvel enthüllt nach 15 Jahren die wahre Geschichte von Avengers-Vater Nick Fury: Lohnt sich Secret Invasion bei Disney+?

Mit Secret Invasion erzählen Marvel und Disney+ eine düstere und ernste Thriller-Geschichte ohne Superhelden. Aber ist die MCU-Serie mit Samuel L. Jackson und Game of Thrones-Star Emilia Clarke auch gut?

Nach 15 Jahren bekommt Nick Fury (Samuel L. Jackson) erstmals eine eigene Geschichte in Form der neuen Marvel-Serie Secret Invasion, die seit dem 21. Juni 2023 auf Disney+ läuft. Als erste Serie von Phase 5 des MCU stellt sie den Avengers-Begründer in den Mittelpunkt einer Skrull-Verschwörung und vor die Frage: Wem kann ich noch vertrauen?

Ganz im Stil der politischen und ernsteren Marvel-Kapitel wie Captain America 2: The Return of the First Avenger und zuletzt auch The Falcon and The Winter Soldier ist Secret Invasion von einem größtenteils erwachseneren Grundton bestimmt. Nicht ohne Grund erhielt sie von Disney+ eine Altersfreigabe ab 16 Jahren.



Aber ist Secret Invasion auch gut? Und kann die Serie dem Vergleich zum Star Wars-Höhepunkt Andor standhalten? Mein Kollege Matthias Hopf und ich konnten bereits die ersten zwei Episoden vorab sehen und beantworten diese Fragen in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Lohnt sich Secret Invasion? Hört den Podcast zu den ersten 2 Folgen:

Timecodes:

00:04:27 - Bestandsaufnahme des aktuellen MCU

00:10:21 - Secret Invasion vorgestellt

00:28:36 - Wie gefällt uns Secret Invasion?

00:39:25 - Die alten und neuen Figuren in Secret Invasion

00:54:23 - Lieblingsmomente

00:57:17 - Fazit nach 2 Folgen: Für wen lohnt sich die Serie?

01:00:28 - SPOILER-Teil: Das Schock-Ende von Folge 1, Ausblick & Theorien

Mit Secret Invasion zeigt sich das MCU auf Disney+ ernst, düster und grausam

Im Podcast geben wir euch einen spoilerfreien Ersteindruck zu den ersten zwei Episoden von Secret Invasion an die Hand. Dabei erklären wir, wie sich die Serie von bisherigen MCU-Abenteuern unterscheidet, ob ihr der Wechsel in ein erwachseneres Genre geglückt ist und ob die schockierenden Wendungen und Überraschungen begeistern können.



Wer sich an den zahlreichen Superhelden-Geschichten voller CGI-Effekte und Multiversums-Wahnsinn satt gesehen hat, bekommt mit Secret Invasion ein spannendes Kontrastprogramm. Als Spionage-Thriller mit Sci-Fi-Elementen tauchen wir gemeinsam mit Nick Fury in einer internationale Verschwörung hinein, die eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist – und an der der einstige Avengers-Gründer direkte Mitschuld trägt.



Mit Blick auf die spannende Besetzung von Secret Invsion prüfen wir, wie sich etablierte MCU-Charaktere wie Nick Fury, Maria Hill (Cobie Smulders) und Skrull Talos (Ben Mendelsohn) als neue Serien-Helden schlagen und stellen euch die MCU-Neuzugänge Emilia Clarke (als Talos' Tochter G'iah), Kingsley Ben-Adir (als Skrull-Schurke Gravik) und Olivia Colman (als Sonya Falsworth) genauer vor.

In einem Punkt sind wir uns einig: Olivia Colman vereint in ihrer unberechenbaren MI6-Agentin das Beste aus ihrer The Crown-Monarchin und Harry Potter-Schurkin Dolores Umbridge – und ist schon jetzt eines der größten Highlights der Serie.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne anschicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.