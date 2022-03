Die besten Reaktionen zu Germany's Next Topmodel: Schwache neue Folge erntet Hohn und Spott

Die 8. Folge der 17. Staffel von Germany's Next Topmodel sorgte aufgrund ihrer Thematik für reichlich Reaktionen im Internet. Die einzelnen Kandidatinnen mussten sich beim Social-Media-Check beweisen.

Gestern Abend lief die neuste Folge von Germany's Next Topmodel auf ProSieben. Das große Thema der Woche war der tägliche Social-Media-Wahnsinn. Vor laufender Kamera mussten die angehenden Models verschiedene Produkte fremder Unternehmen bewerben und sich darüber hinaus den Fragen von Claudia von Brauchitsch stellen.

Die Journalistin und Fernsehmoderatorin gastierte in der neuen Ausgabe von Germany's Next Topmodel, um die Kandidatinnen auf ein Leben in der Öffentlichkeit vorzubereiten. Durch die Social-Media-Prüfungen sollten sie zudem für den Alltag als Influencerinnen gewappnet werden. Im Internet hagelt es negative Reaktionen.

Das Social-Media-Shooting in der neuen Folge Germany's Next Topmodel kommt gar nicht gut an

Richtige Vorbereitung für den Einstieg in die Branche sieht anders aus. Einmal mehr beweist Germany's Next Topmodel kein Gespür für die Wirklichkeit.

Die Model-Mappe lässt sich mit der neuen Folge nicht füllen. Immerhin können die Models jetzt Klorollen-Mützen bewerben, was sicherlich auch für irgendetwas nützlich.

Hier wurde massig Potential verschenkt, denn eigentlich ist die Social-Media-Thematik sehr spannend. Bei Germany's Next Topmodel herrscht aber eher Überforderung.



Auch der Walk der Woche sorgt für mehr Unfälle als Highlight bei Germany's Next Topmodel

Abseits davon mussten sich die Kandidatinnen bei einem Walk durch steiniges Wüstenterrain behaupten – inklusive Ufo-Hüten und Sandsturm. Das Ergebnis sah schlimmer aus als so manches Brennballspiel im Sportunterricht.

Vanessa musste den Walk in zwölf Zentimeter hohen High Heels bestreiten. Nach ihrem Scheitern durften die nachfolgenden Models barfuß gehen.

Immerhin konnte die Journalistin Claudia von Brauchitsch einiges aus ihrem Gastauftritt herausholen. Mit dieser Präsenz konnte Heidi Klum selbst kaum mithalten.

Liselottes Lebensgeschichte wurde dagegen mit geteilten Gefühlen aufgenommen.



Für einige ist sie dennoch der heimliche Star der Staffel.

Viola bleibt die konkurrenzlose Favoritin der 17. Staffel von Germany's Next Topmodel

Während Jessica und Paulina am Ende von Folge 8 die Show verlassen mussten, gilt Viola nach wie vor als große Favoritin unter den Fans von Germany's Next Topmodel.



Die nächste Folge von Germany's Next Topmodel wird am Sonntag, den 31. März 2022 auf ProSieben ausgestrahlt. Auf Joyn * könnt ihr alle Folgen schauen.

Was waren eure Reaktionen auf die neuste Folge von GNTM?