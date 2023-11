Die Comedy-Sensation des Jahres mit Emma Stone gibt's nur hier – Paramount+ am Black Friday zum halben Preis holen [Anzeige]

Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch am Black Friday den Streaming-Service Paramount+ für drei Monate zum halben Preis sichern. Freut euch auf zahlreiche Highlights, unter anderem eine grandios-unangenehme Comedy-Serie, die gerade in den USA richtig gehyped wird.

Von Anfang an hatte Paramount+ einige Serien-Perlen am Start, darunter der Sci-Fi-Hit Star Trek: Strange New Worlds, das Thriller-Drama Yellowjackets und die Western-Serie Yellowstone mit Kevin Costner. Doch der neueste Serien-Start bei dem Streaming-Dienst hat es in sich: The Curse ist bitterböse schwarze Komödie mit Oscar-Preisträgerin Emma Stone, die gerade von amerikanischen Journalist:innen unglaublich abgefeiert wird.

Vom 22. bis 27. November bekommt ihr Paramount+ für nur 3,99 Euro pro Monat und damit zum halben Preis. Neben den hochkarätigen Serien gibt's bei Paramount auch eine Menge starker Blockbusterfilme, es lohnt sich also reinzuschauen.

Der rabattierte Preis gilt drei Monate lang, danach zahlt ihr wieder 7,99 Euro pro Monat.

Beißende Gesellschaftskritik, die den "Cringe" zelebriert: Das macht The Curse besonders

Nathan Fielders und Benny Safdies Gesellschaftssatire ist schwer in Worte fassen, so einzigartig ist sie. Das junge Ehepaar Whitney (Emma Stone) und Asher (Nathan Fielder) startet eine neue Reality TV-Show, in der mithilfe ihrer Immobilienfirma gute Taten für Bewohner einer Kleinstadt in New Mexico vollbringen wollen aber im Gegenzug dafür kritisiert werden, Teile der Stadt zu gentrifizieren.

Und tatsächlich zeigen sie hinter der philanthropischen Fassade ihr hässliches Gesicht und werden daraufhin von einer Straßenverkäuferin verflucht, als sie einen 100 Dollar Schein von ihr gewaltsam zurückfordern, den sie ihr vorher vor der Kamera gönnerhaft geschenkt hatten. Plötzlich haben sie Probleme, ein Kind zu zeugen....

Das Magazin Hollywood Reporter bezeichnete die Serie sogar als "unangenehmste neue Show des Jahres", was aber gar nicht negativ gemeint ist. The Curse trägt seine mit schwarzem Humor triefende Gesellschaftskritik derart gewollt "cringeworthy" vor, dass Zuschauer:innen sich permanent auf dem Sofa hin- und herwinden werden. Doch genau daraus nährt sich der geniale Humor von Fielder und Safdie. Wenn man sich erst einmal mit dem permanenten Fremdschämen abgefunden hat, dann ist The Curse eine wahre Freude.

Weitere Neustarts auf Paramount+

Wenn ihr euch durch The Curse gecringed habt, wie wäre es mit einer Portion verrückter Reality-TV-Stars in Feierlaune? Germany Shore schickt eine Gruppe junger Erwachsener in Feierlaune in eine Villa im sonnigen Griechenland. Es wird wieder geflirtet und gestritten ohne Ende – wilde Nächte zwischen Party und Drama garantiert.

Wenn ihr doch lieber bei Fiction bleiben möchtet, gibt es mit der deutschen Produktion Eine Billion Dollar ein weiteres Serienhighlight. Nach dem gleichnamigen Erfolgsroman beschreibt sie die Geschichte eines jungen Fahrradkuriers in Berlin, der auf einen Schlag eine Billion Dollar erbt und damit zum reichsten Mann der Welt wird.

Mit einem regulären Preis von 7,99 Euro ist Paramount+ auch noch erfreulich preiswert, vor allem wenn man bedenkt, was für eine große Auswahl an Top-Serien und Filmen angeboten wird.

* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.