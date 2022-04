Die drei Star Wars-Trilogien gibt es ab sofort in einer komplett neuen Fassung fürs Heimkino

Star Wars hat die epische Skywalker-Saga über 42 Jahre erzählt. Für alle Fans gibt es die drei grandiosen Trilogien in ganz frischen Versionen auf Blu-ray.

Was 1977 mit Krieg der Sterne begann, kam 2019 in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers zu einem epischen Ende. 9 Star Wars-Filme erzählten über 42 Jahre hinweg die grandiose Skywalker-Saga, schrieben Filmgeschichte und bauten eines der beliebtesten Franchises aller Zeiten auf. Alle drei darin enthaltenen Trilogien gibt es seit heute separat in einer komplett neuen Blu-ray-Version fürs Heimkino bei Amazon zu kaufen.

Alle Star Wars-Trilogien neu aufgelegt: Darum lohnen sich die neuen Fassungen

Dabei steckt insbesondere die neuste Trilogie ab Star Wars VII voller Bonusmaterial. Mit dabei sind 14 zusätzliche Szenen, über 5 Stunden an Dokumentation und Drehbuchlesungen der Schauspieler. Die Original-Trilogie und die Prequel-Trilogie (von Episode I bis Episode III) werden durch Audiokommentare von George Lucas und seinen Stars ergänzt.

Für eingefleischte Fans bietet sich ein echter Mehrwert. Gerade die frischen Ideen der neuesten Trilogie werden hier noch einmal auseinandergenommen und in ihrer Entstehungsgeschichte gezeigt.

Die neuen Fassungen sind nicht nur Unterhaltung pur. Sie bieten Einblick in ganz neue Welten.

Holt ihr euch die neuen Blu-ray-Fassungen der Star Wars-Saga?