Die Eiskönigin 3 wurde nach hinten geschoben – aber schon jetzt stehen 2 (!) weitere Filme fest

Das Die Eiskönigin-Universum soll in den nächsten Jahren explodieren. Teil 4 der Frozen-Reihe scheint so gut wie bestätigt, und alle Fans können sich bereits 2025 auf Nachschub freuen.

Die Eiskönigin-Fans dürfen ihre Tränen trocknen. Zwar wird Die Eiskönigin 3 auf 2027 verschoben, wie unter anderem ScreenRant berichtet. Ein vierter Teil ist aber offenbar bereits in Planung.

Kommt Die Eiskönigin 4?

Jennifer Lee, Co-Regisseurin der ersten beiden Filme, deutete bei der zurückliegenden Disney-Messe D23 einen vierten Teil an: Es werde zwei Filme brauchen, um die Fragen aus Teil 2 zu beantworten, erklärte sie laut ScreenRant-Bericht.

Einem Variety -Artikel zufolge sprach Disney-Chef Bob Iger bereits im November 2023 von einem vierten Teil. Offiziell bestätigt ist ein drittes Sequel zu Die Eiskönigin bisher aber nicht.

Disney+ liefert schon 2025 Die Eiskönigin-Nachschub

Wer aber nicht bis Ende des Jahrzehnts warten will, darf sich schon im nächsten Jahr auf einen neuen Film freuen: Wie auf der D23 verraten wurde, wird 2025 das Die Eiskönigin-Musical zu Disney+ kommen. Bei Die Eiskönigin: Das Musical handelt es sich um eine abgefilmte Fassung des im Londoner West End aufgeführten Bühnenstücks. Samantha Barks (Les Misérables) spielt dort die Hauptrolle der Elsa.

