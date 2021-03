Alle Disney-Prinzessinnen: Eine Liste mit Namen, Reihenfolge und Bildern

Disney hat viele Prinzessinnen hervorgebraucht: Belle, Schneewittchen, Aurora. Doch welche sind offziell? Wir geben euch die Übersicht zu Namen, Reihenfolge und Kostümen.

Die Marke Disney hat Prinzessinnen erschaffen, die auch nach Jahren noch ihre Zuschauerschaft finden. Jeder, der mit Disney großgeworden ist, hat wohl eine Favoritin. Bei unserem Moviepilot-Ranking der Disney-Prinzessin gab es zuletzt eine klare Gewinnerin. Die folgende Liste gibt eine Übersicht zu allen Disney-Prinzessinnen.

Die Disney-Prinzessin: Eine Definition und Einordnung

Die Walt Disney Company legte selbst fest, wer Teil ihrer "Princess Line" und damit eine richtige Disney-Prinzessin ist. Genaue von Disney veröffentlichte Regeln gibt es offiziell zwar nicht, aber aus der Schnittmenge der bestätigten Prinzessinnen lässt sich dennoch so einiges ableiten. Die inoffizielle Definition lautet demnach: Eine Disney-Prinzessin ...



... gehört zum Medien-Franchise von Disney .

. ... ist eine weibliche Figur mit großer Rolle oder Hauptrolle in einem Zeichentrick- bzw. Animationsfilm .

Figur mit großer Rolle oder in einem Zeichentrick- bzw. . ... ist ein Mensch bzw. menschlich.

bzw. menschlich. ... gehört entweder durch Geburt oder Heirat einer Königsfamilie an oder nimmt durch Heldentaten eine Vorbild-Rolle ein.

an oder nimmt durch eine Vorbild-Rolle ein. ... tritt in einem Kinofilm ohne Sequel oder eigenes Franchise auf.

Wie viele Disney-Prinzessinnen gibt es?

Insgesamt existieren 12 Disney-Prinzessinnen, bei denen das Alter von 14 bis 19 Jahre reicht. Disneys Schneewittchen war die erste Disney-Prinzessin. Den anfangs nur acht Figuren wurden später noch drei weitere hinzugefügt. Chronologisch nach dem Veröffentlichungsdatum ihrer Filme geordnet, lauten die Namen der Prinzessinnen:

Die 12 offiziellen Disney-Prinzessinnen: Bilder und Kostüme

Während manche die zu ihnen gehörige Disney-Prinzessin einfach über ihr Sternzeichen bestimmen (Arielle passt zu Fischen und Merida zu Schützen etc.), springen andere Fans eher auf die Eigenschaften oder Kostüme der Heldinnen an.

In unserer Galerie könnt ihr euch Schneewittchen, Aschenputtel, Aurora, Arielle, Belle, Jasmin, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Merida und Vaiana noch einmal in aller Ruhe ansehen - und feststellen, dass (nicht nur in den Disney-Zeichentrickfilmen) die meisten Kleider in Blau gehalten sind.

Weitere Disney-Figuren, die auch gerne Prinzessinnen wären

Manch einer mag nun denken, dass die Liste unvollständig wirkt. Doch nicht alle Königstöchter, die in einem Disney-Film auftauchen, sind zugleich auch Disney-Prinzessinnen.

Die beliebten Schwestern aus der Königsfamilie in Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (2013) - Anna und Elsa werden zum Beispiel nicht dazugerechnet, weil sie in ihrem Erfolg groß genug sind, um eigene (derzeit noch weiter wachsende) Disney-Franchises zu tragen.

In Chaos im Netz tauchen die drei bei der Versammlung der Disney-Prinzessinnen interessanterweise trotzdem auf - und enthüllten dadurch, dass selbst Disney-intern der Kanon nicht ganz klar bestimmt beziehungsweise befolgt wird.

© Disney Disney-Prinzessinnen in Chaos im Netz

Peter Pans Fee Tinker Bell sowie Esmeralda aus Der Glöckner von Notre Dame wurden eine Zeit lang (ähnlich wie die eigentlich nicht königliche Mulan) als Heldinnen mit Prinzessinnenstatus dazugerechnet, bevor die Entscheidung fiel, dass sie nicht genug in die "Prinzessinnen-Mythologie" passten. Tarzans Jane Porter und Giselle aus Verwünscht sowie Vanellope aus Ralph reichts wurden in Betracht gezogen, schafften es dann aber ebenfalls nicht in den die Oberliga der Disney-Prinzessinnen.



Raya aus Raya und der letzte Drache, die Tochter eines Herrschers im Reich von Kumandra, wird von Disney als Krieger-Prinzessin beschrieben. Sie wurde von dem Studio bislang noch nicht offiziell zum Kanon der Disney-Prinzessinnen hinzugefügt. Ihre Chancen stehen allerdings gut.

Die nächste Disney-Prinzessin ist bei dem Studio übrigens schon in Arbeit und soll diesmal lateinamerikanischer Herkunft sein. Ob sie es zu einem offiziellen Status schafft, ist aber natürlich eine andere Frage.



