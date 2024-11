Die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten kehrt zurück: Hier ist der Trailer zur 2. Staffel von Squid Game

Über drei Jahre nach der 1. Staffel von Squid Game kehrt die größte Netflix-Serie mit Staffel 2 zurück. Im ausführlichen Trailer zum 2. Kapitel gibt es ein Wiedersehen mit Spieler 456.

Weder Wednesday, Dahmer oder Stranger Things kommen bis heute an den gigantischen Netflix-Hit Squid Game heran, der international über 1,65 Milliarden (!) Stunden gestreamt wurde. Das gilt allein für Staffel 1. Ob die 2. Season diesen Trick wiederholen kann, zeigt sich noch dieses Jahr. Und worum es gehen wird, verrät der offizielle Trailer zu den neuen Episoden:

Squid Game - S02 Trailer (Deutsch) HD

Squid Game Staffel 2: Die Netflix-Todesspiele gehen weiter

Die Debüt-Staffel endete damit, dass Pleitegeier Gi-hun aka Spieler 456 (Lee Jung-jae) als einziger die tödlichen Kinderspiele überlebte. Widerwillig nahm er schließlich den Geldgewinn von (umgerechnet) über 30 Millionen Euro an und gelobte, den Tintenfischspielen, mit denen sich eine Gruppe Milliardäre unterhält, ein Ende zu setzen.

Doch Staffel 2 setzt die Geschichte anders fort, als viele es sich bestimmt vorgestellt haben. Anstatt die Todesspiele von außen zu attackieren, kehrt Gi-hun als Spieler in einen neuen Durchlauf mit neuen Kinderspielen zurück.



Ebenfalls zurück sind der Rekrutierer (Gong Yoo), der maskierte Frontmann (Lee Byung-hun) und sein Bruder, der Polizist Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon). Frisch an Bord ist hingegen ein ganz neuer Cast an neuen Spieler:innen – unter anderem Yim Si-wan (Unlocked), Kang Ha-neul (Midnight Runners) und Park Sung-hoon (The Glory).

Geschrieben und gedreht wurde Staffel 2 erneut von Squid Game-Schöpfer Hwang Dong-hyuk, der vom Erfolg seines Formats bisher nicht so viel hatte, wie man annehmen könnte.

Dem Hollywood Reporter sagte der Showrunner neulich:

Mich hat die Tatsache inspiriert, dass Menschen überall, wo man hinschaut, Grenzen ziehen, sei es nach Generation, Klasse, Religion, völkischer Zugehörigkeit oder Ethnie. Ich wollte eine Geschichte darüber erzählen, wie die unterschiedlichen Entscheidungen, die wir treffen, zu Konflikten zwischen uns führen, und ein Gespräch darüber eröffnen, ob es einen Weg gibt, in eine Richtung zu gelangen, in der wir diese Spaltungen überwinden können.

Wann startet Squid Game Staffel 2 auf Netflix?

Am 26. Dezember 2024 geht die 2. Staffel von Squid Game international bei Netflix online. Darüber hinaus ist beim Streaming-Dienst die fragwürdige Game-Show-Variante der sozialkritischen Serie zu sehen – und über ein ebenfalls Stirnrunzeln verursachendes, englischsprachiges Remake von David Fincher wird ebenfalls längst nachgedacht.