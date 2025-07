Die erste Rolle von Penn Badgley nach der Netflix-Serie You steht fest: So stark unterscheidet sie sich

Nach You steht jetzt die nächste große Hauptrolle von Joe-Darsteller Penn Badgley fest. Er wird neben einem anderen Netflix-Star in einer romantischen Komödie mitspielen.

Erst dieses Jahr ging die beliebte Netflix-Serie You - Du wirst mich lieben mit ihrer 5. Staffel bei dem Streamer zu Ende. Hauptdarsteller Penn Badgley sprach zuletzt immer wieder darüber, dass er von Schwärmereien rund um seinen Serienkiller irritiert war.

Jetzt wurde ein neues Projekt mit dem Schauspieler verkündet, in dem ein weiterer Netflix-Star mitspielt. Es klingt nach deutlich leichterem, unterhaltsamerem Stoff als die Serienkiller-Serie.

Neuer Film von Penn Badgley klingt komplett anders als Netflix' You

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Badgley neben Sirens-Star Meghann Fahy in der romantischen Komödie You Deserve Each Other mitspielen. Der Film von Amazon MGM basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sarah Hogle aus dem Jahr 2020. Als Regieduo sollen die Er steht einfach nicht auf Dich-Autor:innen Marc Silverstein und Abby Kohn verpflichtet worden sein,

In You Deserve Each Other spielen Badgley und Fahy das Paar Nick und Naomie, die in drei Monaten heiraten wollen. Das Problem ist, dass sie sich hinter ihrer perfekten Fassade gar nicht mehr lieben. Um aus der teuren Zeremonie herauszukommen, wollen sie sich insgeheim gegenseitig dazu bringen, die Ehe abzublasen.

Wann startet die romantische Komödie mit den Netflix-Stars?

Ein Starttermin für den Film steht noch nicht fest. Der verlässliche Hollywood-Insider Jeff Sneider schreibt in seinem aktuellen Newsletter, der der Moviepilot-Redaktion vorliegt, darüber, dass die Dreharbeiten zur RomCom diese Woche in New York beginnen sollen. Ein Release irgendwann nächstes Jahr ist also möglich.

