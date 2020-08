Die ersten fertigen Avatar 2-Szenen geben der Film-Crew neue Power

James Cameron hat die ersten Avatar 2-Szenen vorgeführt. Bisher kostete nur die Filmcrew vom Glanz der aufwendigsten Produktion unserer Zeit. Wir brauchen das auch.

Regisseur James Cameron hat seiner Crew in Neuseeland die ersten fertigen Avatar 2-Szenen vorgeführt. Es handelt sich genau genommen um 3 Szenen, die Produzent Jon Landau zufolge nahezu fertig sein sollen, also mit visuellen Effekten ausgestattet und so weiter. Ein neues Bild vom Set liefert er dazu. Cameron verfolgte mit der Vorführung ein ganz bestimmtes Ziel.

Offenbar ging die Avatar-Crew nach dem turbulenten oder eher belastend entschleunigten Jahr ein wenig auf dem Zahnfleisch. Zuletzt musste der Start der Fortsetzungen verschoben werden - womit die Produktion abermals ihr Ziel nicht erreichte, was die Stimmung offenbar zusätzlich drückte.

Um der Crew neue Power einzuflößen, zeigte Cameron ihr die (nahezu) fertigen Szenen. Anschließend jedenfalls waren "alle motiviert und freuten sich, zurück an die Arbeit zu gehen", erzählt Landau. Avatar-Szenen als Aufputschmittel und Mutmacher.

Zeig' die fertigen Avatar-Szenen der Welt, James Cameron, wir brauchen das!

Das soll jetzt nicht gierig klingen, aber die gesamte (Film)Welt könnte so einen Mu(n)t(er)macher gebrauchen. Wenn Weta Digital und die Avatar-Crew mitten in der Pandemie erste Szenen fertigstellen können, dann ist alles möglich. Nachrichten wie diese geben Mut.



Und Landau stellte uns, den Avatar-Fans, genau diesen Moment in Aussicht: "Ich freue mich darauf, wenn ihr in der Lage sind, das mit euch zu teilen." Allzu fern ist ein erster Teaser oder Clip zu Avatar 2 also nicht. Bisher füttert uns die Produktion über den Instagram-Account von Landau und die Twitter-Präsenz von Avatar 2 regelmäßig mit Bildern vom Set.

Die sind zwar beeindruckend, bilden meist aber lediglich eine Entwicklung ab, einen Film im Werden, nichts Fertiges, nichts, was der Welt beweisen würde: Das Projekt Avatar 2 bis 5 lebt nicht nur, es wird tatsächlich irgendwann im Laufe des Jahrzehnts mindestens einen fertigen Film zustande bringen.

