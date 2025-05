Die ganze Welt wusste vor Michelle Rodriguez, dass Letty in Fast & Furious überlebt hat: So erfuhr sie davon

Eigentlich starb ihre Figur Letty in Fast & Furious 4. Als Michelle Rodriguez erfuhr, dass sie weiterhin im Franchise mitspielt, saß sie gerade im Kino und schaut Teil 5.

Schon im ersten Teil von The Fast and the Furious war Michelle Rodriguez ein wichtiger Teil des Teams. Bei der Rückkehr der Originalcharaktere im vierten Teil Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. war sie ebenfalls mit von der Partie, ihre Figur starb allerdings augenscheinlich im Film. Erst in Fast & Furious 6 tauchte sie plötzlich wieder auf. Dass sie noch immer Teil der Reihe war, wusste sie bis dahin jedoch selbst nicht. Sie erfuhr es genau wie die Fans.

Michelle Rodriguez erfuhr von Überleben ihrer Figur bei Fast & Furious im Kino

Wie Business Insider berichtete, sprach Rodriguez während eines Events von Fast & Furious 10 darüber, wie sie selbst vom Überleben ihrer Figur Letty erfahren hat. Auch wenn sie vermeintlich im vierten Teil gestorben war, schaute Rodriguez sich den Nachfolger Fast Five im Kino an. Am Ende des Films wurde das Überleben von Letty durch ein aktuelles Foto in einer Akte bestätigt.

Ich schwöre euch, ich war in Paris und komme vorbei, um Fast Five zu sehen, und dann finde ich es selbst heraus. Niemand hat es mir gesagt. Niemand hat mich angerufen. Niemand hat etwas gesagt. Ich sehe ein Ende mit der Frage: ‘Glaubst du an Geister?’

Direkt im Anschluss rief sie Vin Diesel an. Dieser hatte wohl bereits vor Fast & Furious Five die Idee gehabt, sie zurückzubringen, wollte Rodriguez jedoch überraschen. Das ist offenbar gelungen, wenn man Rodriguez Geschichte hört.

Seit dem sechsten Teil ist Rodriguez wieder fester Bestandteil aller Hauptteile der Reihe.

Lediglich im Spin-off Hobbs & Shaw war sie nicht beteiligt, sowie die meisten der Stars aus dem Hauptcast. Nach ihrem ersten “Tod” ist davon auszugehen, dass sie auch weiterhin an der Reihe beteiligt sein wird, solange die Fast & Furious-Filme weiterproduziert werden.