Die Geissens sorgen für XXL-Drama in neuen Folgen: "Die schlimmste Staffel aller Zeiten"

Die Geissens sind in Deutschland berühmt-berüchtigt: Manche lieben die schrillen Millionäre, andere können die Protz-Familie überhaupt nicht leiden. Ab heute gibt es wieder neue Folgen zu sehen, doch diesmal soll es dramatischer werden denn je.

Monaco, Dubai, St. Tropez und ein Fuhrpark, der Parkhäuser sprengt: Die Geissens schwelgen als Deutschlands bekannteste TV-Millionäre im absoluten Luxus. Seit 2011 zeigt RTLZWEI eine Dokusoap über das schrille Leben der Protz-Promis. Ab heute zeigt der Sender neue Folgen, doch diesmal könnte es deutlich ernster werden: Wird der Stress endgültig zu viel?

Familie Geiss kommt an ihre Grenzen: Wird ihnen der Millionärs-Ruhm zu viel?

Ganz Deutschland kennt Robert Geiss als Sprüche-klopfenden Protzmillionär. Doch jetzt gibt es Grund zur Sorge: Seine Mutter Margret befürchtet, dass ihr Sohn sich in letzter Zeit übernommen haben könnte. Obwohl die Familie genug Geld hat, um längst in den Ruhestand zu gehen, brennt Robert Geiss immer noch fürs Geldverdienen. Mit 60 Jahren würde sich der TV-Millionär aber viel zu viel auflasten, wie auch Carmen Geiss bestätigt:

Wir bauen in St. Tropez und Dubai. Nebenbei managen wir 14 Firmen. Ich kann nicht mehr.

Robert Geiss glaubt, dass die neuen Folgen der eigenen Dokusoap deshalb besonders emotional ausfallen. "Es wird die schlimmste Staffel aller Zeiten – mit viel Drama", so Geiss. "Aber wir verlieren nie unseren Humor."

Was passiert in den neuen Folgen von Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie?

Es wird wieder schrecklich (und) glamourös bei den Geissens. Wie immer gibt es einen herrlich ungenierten Einblick in das Leben der Millionärsfamilie zu sehen, der Luxus und Glamour, aber auch Stress und Zickenkrieg zeigt. Diesmal verschlägt es Papa Robert und Co. nach Abu Dhabi, wo sie als Stargäste in die Luxus-Atmosphäre eines Formel-1-Rennens eintauchen wollen. Aber schon die Einreise mit der Jacht sorgt für Ärger: Die Geissens müssen eine Razzia mit Drogenspürhunden über sich ergehen lassen. Dürfen sie überhaupt ins Land?

Außerdem besuchen die Geissens die Jacht, in der Prinzessin Diana den letzten Urlaub vor ihrem tragischen Tod verbrachte. Besonders für Mama Carmen ein Moment, der sie zu Tränen rührt. Auf Bali wird es dann sogar okkult: Tochter Shania nimmt an einer magischen Zeremonie gegen Panikattacken teil, aber kann das wirklich helfen?

TV-Start & Streaming: So könnt ihr Die Geissens schauen

Wer mal wieder bei den Geissens vorbeischauen möchte, hat ab heute die Chance. Die neuen Folgen starten am Montag, den 6. Januar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Online gibt es die neuen Folgen bereits 7 Tage vor der Erstausstrahlung bei RTL+ zu sehen. Eine Woche lang sind die neuen Folgen gratis verfügbar, danach können sie im Bezahlabo gestreamt werden.