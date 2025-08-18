Neuer Platz 1 bei Netflix: Unbekannter Film kickt die Sensation des Jahres vom Thron

In den Netflix-Charts gibt es seit dem Wochenende einen neuen Platz 1. Der Fantasy-Hit Kpop Demon Hunters wurde von einem Thriller-Drama gestürzt, in dem eine Frau alles riskiert.

In den letzten Wochen wurden die Film-Charts bei Netflix vor allem von einem Fantasy-Spektakel dominiert, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Seit langem hält sich der Animationsfilm KPop Demon Hunters ständig an der Spitze der Top-10 oder kämpft sich zurück nach oben. Gerade muss er sich mit mal wieder mit Platz 2 zufrieden geben, denn ein neues Thriller-Drama ist an dem Hit vorbeigestürmt.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Das atemlose Thriller-Drama Night Always Comes

Die Spitze der Film-Charts von Netflix belegt aktuell der Titel Night Always Comes, der am Freitag erschienen ist. In dem Thriller-Drama von Regisseur Benjamin Caron bleiben der Endzwanzigerin Lynette (Vanessa Kirby) nur 12 Stunden Zeit, um Schulden in Höhe von 25.000 Dollar zurückzuzahlen. Das Geld fehlt der Frau, die sich mit zwei Jobs sowieso schon kaum über Wasser halten kann, aber komplett.

Schaut hier noch den Trailer zu Night Always Comes:

Night Always Comes - Trailer (English) HD

Völlig verzweifelt begibt sich Lynette in die Unterwelt von Portland, wo sie den Schuldenbetrag mit illegalen Geschäften auftreiben will. Auf dem Spiel in dieser knappen Nacht steht auch noch das Haus ihrer Familie, das sonst zwangsgeräumt werden soll. Zwischen atemlosem Thriller und feinfühligem Charakterporträt inszeniert der Regisseur die Geldjagd der Hauptfigur in verdichteten 110 Minuten.



