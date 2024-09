Die größte Spider-Man 4-Frage ist endlich geklärt: Dieser Regisseur soll Tom Holland & Zendaya wiedervereinen

Spider-Man 4 macht endlich große Schritte nach vorn. Für den Regieposten hat Marvel jetzt einen Favoriten gefunden. Tom Holland und Zendaya stehen offenbar kurz davor, ihre Verträge zu unterzeichnen.

Marvel hat endlich einen Regisseur gefunden, der Millionen zerbrochener Herzen wieder zusammenflicken muss. Nichts weniger erwarten viele MCU-Fans schließlich von Spider-Man 4, der Tom Hollands und Zendayas Figuren nach dem emotionalen Ende des letzten Teils wieder zusammenführen soll. Jetzt ist offenbar ein Kandidat gefunden.

Spider-Man 4-Regisseur hat vor 3 Jahren seinen Marvel-Einstieg abgeliefert

Wie Deadline berichtet, befindet sich Destin Daniel Cretton im Gespräch um den Regieposten. Es wäre nicht sein erster Marvel-Film: Er war bereits für die MCU-Action Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings verantwortlich.

Zuvor inszenierte Cretton unter anderem das gefeierte Indie-Drama Short Term 12 - Stille Helden. Die Produktionsstudios Sony und Marvel machten zur möglichen Besetzung Crettons bisher keine Aussage.

Wie geht es mit Tom Holland und Zendaya in Spider-Man 4 weiter?

Viele Fans wird darüber hinaus interessieren, dass auch Holland und Zendaya weiterhin in das Projekt involviert sind. Wie der Deadline-Bericht suggeriert, handeln beide gegenwärtig neue Vereinbarungen für einen weiteren Marvel-Auftritt aus. Story-Details zum Film sind noch nicht bekannt.

Wann kommt Spider-Man 4?

Spider-Man 4 befindet sich gegenwärtig in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Wir rechnen nicht vor 2026 mit einem Kinostart. Tom Holland wird vor Drehstart in jedem Fall seine Schauspielpause beenden.

