Die härteste Ein-Mann-Armee seit Rambo kehrt zurück: Sequel zu Action-Kracher hat offiziellen Starttermin

Vor wenigen Jahren hat ein finnischer Action-Film für Furore gesorgt. Jetzt ist klar, wann die Fortsetzung zu dem Weltkriegsinferno im Kino startet.

Im Action-Film Sisu - Rache ist süß von 2022 hat ein stoischer Einzelkämpfer im Zweiten Weltkrieg eine ganze Armee an Nazis brutal aus dem Weg geräumt. Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke hat den Protagonisten des finnischen Streifens deshalb prompt zur härtesten Ein-Mann-Armee seit Rambo gekrönt.

Schon länger war bekannt, dass eine Fortsetzung zu Sisus abgedreht ist. Jetzt wurde verkündet, wann das Action-Sequel im Kino starten soll.

Action-Fortsetzung Sisu 2 startet 2025 im Kino

Wie Deadline berichtet, soll die Fortsetzung zu Sisu am 21. November 2025 in den US-Kinos anlaufen. Ein deutscher Release ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wie schon beim Vorgänger zeichnet Jalmari Helander für Regie und Drehbuch verantwortlich. Jorma Tommila spielt in Sisu 2 erneut den brutalen Einzelkämpfer, der sich sein geborgenes Gold nicht so einfach wegnehmen lassen will.

Wo und wie kann man den Action-Kracher Sisu streamen?

Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, braucht ihr nur ein Netflix-Abo. Dort streamt Sisu derzeit in der Flat. Die Handlung des Films spielt im Finnland des Jahres 1944 zur Zeit des Lapplandkriegs. Hier ist der Minenarbeiter Aatami Korpi (Jorma Tommila) auf eine Goldader gestoßen. Eine brutale SS-Truppe findet das heraus und macht Jagd auf den wertvollen Schatz. Dabei haben sie nicht mehr der schlagkräftigen und schmerzhaften Gegenwehr von Aatami gerechnet.

In ihrem positiven Festival-Check zu Sisu schrieb unsere Chefredakteurin damals unter anderem:

Die gesamte zivile Hintergrundgeschichte des Nazi-Schrecks beschränkt sich auf das Tragen eines Eherings. Der wird weder kommentiert noch erklärt und das gehört zu den sympathischsten Eigenschaften von Sisu. In seinen besten Momenten erzählt er seine Geschichte nämlich genauso effizient und knapp, wie sein Held SS-Männer ins Jenseits befördert. Und das in traumhaft kurzen 91 Minuten.

Fans von Quentin Tarantino- und Sylvester Stallone-Filmen sollten sich den Action-Film also nicht entgehen lassen.