Die härteste Superhelden-Kritik seit The Boys wurde einfach nach einer Staffel abgesetzt

Nach The Boys hat sich auch eine andere Serie das Superhelden-Genre vorgeknöpft und gehörig aufs Korn genommen. Nach nur einer Staffel ist damit jedoch nun wieder Schluss.

Amazon-Hit The Boys begeistert Fans des Superhelden-Genres nun bereits seit vier Staffeln mit seinen bissigen Untertönen gegenüber der beliebten Materie. Einen anderen Ansatz verfolgte die Serie The Franchise, die nicht das Genre an sich, sondern die Entstehung dessen gehörig durch den Kakao zieht.

Nachdem die Serie mit Daniel Brühl und Himesh Patel erst 2024 mit ihrer ersten Staffel auf HBO aufwartete, müssen sich Fans bereits wieder von The Franchise verabschieden.

Superhelden-Kritik The Franchise mit Daniel Brühl nach Staffel 1 von HBO abgesetzt

The Franchise dreht sich um die Produktion des neuesten Films eines großen Superhelden-Franchise, das unter der Leitung des deutschen Autorenfilmers Eric Bouchard (Daniel Brühl) entstehen soll. Von großen Hollywood-Produktionen hat Bouchard jedoch nur wenig Ahnung und bringt die Großmaschinerie nach kurzer Zeit durcheinander. Dass das Studio immer wieder mit Änderungswünschen daherkommt und ein hohes Tier nach dem anderen feuert, hilft dabei auch nicht.

Die Serie wurde während der Hollywood-Streiks im Jahr 2023 bestellt und musste deswegen monatelang verschoben werden. Im Oktober 2024 erschien die Serie von Jon Brown (Succession), Sam Mendes (Skyfall) und Armando Iannucci (The Death of Stalin) in den USA schließlich bei HBO.

Wie Deadline berichtet, habe die Serie nicht die erhofften Quoten für den Sender gebracht, auch wenn die Kritiken eher positiv ausfielen. Bei Rotten Tomatoes kommt The Franchise auf einen Presse-Score von rund 74 Prozent. Die Moviepilot-Community bewertet die Hollywood-Satire mit 5,7 von 10 Punkten dagegen weniger gnädig.

Schaut hier den Trailer zu The Franchise:

The Franchise - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wo könnt ihr The Franchise schauen?

Die erste – und wie wir nun wissen einzige – Staffel von The Franchise ist in Deutschland im Dezember 2024 auf Sky bzw. WOW * gestartet. Dort stehen alle acht Folgen der Serie noch immer zum Streaming bereit.

