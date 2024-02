Die härteste Superhelden-Truppe von DC kriegt ein extrem aufwendiges Game: Was ihr über Suicide Squad: Kill The Justice League wissen müsst [Anzeige]

Ihr wolltet schon immer als Superschurken gegen Batman, Superman oder The Flash antreten? Dank dem Videospiel Suicide Squad: Kill the Justice League habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu.

Eine bleiche Soziopathin mit Baseballschläger und ein sprechender Hai retten die Welt. Das ist zumindest der Anspruch an Harley Quinn, King Shark, Deadshot und Captain Boomerang, die als beliebte DC-Superschurken in Suicide Squad: Kill The Justice League den Weltuntergang abwenden müssen. Und zwar, indem sie die Justice League töten. Das Videospiel erscheint am 2. Februar 2024.

Ihr müsst Batman töten: Das ist die Story von Suicide Squad: Kill the Justice League

In Suicide Squad: Kill the Justice League haben die strahlenden DC-Helden der Justice League, also Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash und Green Lantern, kläglich versagt. Der Alien-Superschurke Brainiac attackiert die Erde, verwüstet die Großstadt Metropolis und hat zu allem Überfluss die Justice League einer Gehirnwäsche unterzogen, damit sie in seinem Namen Gräueltaten begeht. Höchste Zeit für das Suicide Squad.

Warner Bros. Games / Rocksteady Studios Die spielbaren Hauptfiguren in Suicide Squad: Kill the Justice League

Das denkt sich auch die berüchtigte Geheimdienstchefin Amanda Waller, die ihrer Superschurken-Truppe prompt befiehlt, die Justice League auszuschalten und die Erde zu retten.

Wie funktioniert das Gameplay von Suicide Squad: Kill the Justice League?

Bei Suicide Squad: Kill the Justice League handelt es sich um einen "genreübergreifenden Action-Adventure Third-Person-Shooter", wie Fans auf Suicidesquadgame.com nachlesen können. Spieler:innen wählen frei zwischen den vier Mitgliedern der Suicide Squad und dürfen ihre Rolle außerhalb von aktiven Kämpfen jederzeit spontan wechseln. Nach der Veröffentlichung des Spiels sollen weitere spielbare Figuren hinzukommen. Suicide Squad: Kill the Justice League stammt von Rocksteady Studios und Warner Bros. Games.

In diversen Missionen ist es die Aufgabe der Spieler:innen, die Held:innen der Justice League zur Strecke zu bringen. Neben dem Solospiel existiert ein Koop-Modus für bis zu vier Mitspielende.

Warner Bros. Games / Rocksteady Studios Batman (Originalstimme: Kevin Conroy)

Welche Stars sind in Suicide Squad: Kill the Justice League zu hören?

In der US-Sprachausgabe von Suicide Squad: Kill the Justice League ist der mittlerweile leider verstorbene DC-Veteran Kevin Conroy ein letztes Mal als Batman zu hören. Dem außerirdischen Eroberer Brainiac hat dagegen Harry Potter-Star Jason Isaacs seine Stimme geliehen. In weiteren Rollen sind vertreten:

Debra Wilson (Star Wars 9) als Amanda Waller

Tara Strong (Batwoman) als Harley Quinn

Daniel Lapaine (Zero Dark Thirty) als Captain Boomerang

Wann erscheint Suicide Squad: Kill the Justice League für welche Plattformen?

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die PC-Version ist nur digital auf Steam oder über den Epic Games Store erhältlich. Das Videospiel erscheint in einer Standard- und einer Deluxe Edition, deren Unterschiede sich auf Suicidesquadgame.com nachlesen lassen. Beide Editionen könnt ihr über die offizielle Seite des Spiels erwerben:

Die Deluxe Editionund eine Battle Pass-Marke. Derart ausgerüstet, steht dem stundenlangen Spielspaß nichts mehr im Weg. Nicht einmal die strahlenden Helden der Justice League.