Vor Yeliz Koc: Diese Bachelor-Kandidatinnen waren schon im Dschungelcamp – eine gewann sogar die Krone

Im Dschungelcamp werden Rosen gegen Sterne getauscht: Diese ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen waren bereits bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Am Freitag zieht Yeliz Koc bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! in den australischen Dschungel. Die junge Mutter machte sich vor allem mit ihrem Auftritt beim Bachelor 2018 einen Namen im deutschen Reality-TV. Sie war die erste Kandidatin in der Datingshow die dem Junggesellen bei ihrem Rauswurf eine Ohrfeige verpasste. Der leidtragende war damals Daniel Völz. Für Yeliz folgte danach eine steile TV-Karriere, die 2025 im Dschungelcamp einen echten Höhepunkt erlangt.

Yeliz ist nicht die erste Bachelor-Lady, die sich ins Dschungelcamp wagte. Welche Frauen die roten Rosen gegen Sterne eintauschten, erfahrt ihr hier.

Bachelor meets Dschungelcamp: Diese Kandidatinnen waren in beiden Formaten

Ins Dschungelcamp ziehen Promis aus den unterschiedlichsten Branchen und müssen mehrere Tage miteinander aushalten. Dabei werden auch immer wieder gerne Stars aus dem Reality-Bereich engagiert. Vor allem Bachelor-Kandidatinnen sind gern gesehene Gäste im australischen Busch:

Angelina Pannek

Damals noch als Angelina Heger nahm sie 2014 an Der Bachelor teil und suchte ihre Liebe in Christian Tews. Angelina schaffte es sogar ins Finale, bekam am Ende von dem Junggesellen aber einen Korb. Nur ein Jahr später zog sie ins Dschungelcamp. Das verließ sie allerdings als erste Kandidatin der Staffel freiwillig. Seit 2019 ist die junge Mutter mit dem Bachelor von 2017 Sebastian Pannek zusammen. Die beiden sind verheiratet und sind Eltern von zwei Kindern.

Kattia Vides

Kattia Vides versuchte 2017 ihr Glück beim Bachelor und buhlte um das Herz von Sebastian Pannek. Am Ende verließ sie die Show als Viertplatzierte und hinterließ einen bleibenden Eindruck. 2018 kam der Einzug ins Dschungelcamp und sie belegte den sechsten Platz.

Evelyn Burdecki

Was viele nicht wissen: Evelyn Burdecki startete ihre TV-Karriere bei Der Bachelor. Auch Evelyn kämpfte 2017 um die Gunst von Sebastian Pannek. Erfolgreich war die Suche nach der Liebe für die quirlige Blondine damals zwar nicht, dafür konnte sich Evelyn von da an nicht mehr vor Anfragen retten. Kein Wunder, dass sie 2018 ins Dschungelcamp einzog. Sie gewann die 13. Staffel des Formats und wurde zur Dschungelkönigin gekrönt.

Linda Nobat

2021 suchte Linda Nobat bei Der Bachelor die große Liebe. Mit Junggeselle Niko Griesert sollte es damals aber nicht funktionieren, Linda verließ die Show auf dem vierten Platz. Ein Jahr später nahm Linda an der 15. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teil. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Staffel erstmals in Südafrika statt. Linda belegte Platz 7.

Cecilia Asoro

2015 startete Cecilia ihre Fernseh-Karriere bei Germany’s Next Topmodel. Nachdem sie von Heidi Klum kein Foto mehr bekommen hat, konnten Fans sie erst 2019 wieder im TV sehen. Bei Der Bachelor wurde sie von Andrej Mangold noch vor der fünften Nacht der Rosen rausgeschmissen. 2023 zog es Cecilia ins Dschungelcamp. In Staffel 16 landete sie auf dem achten Platz.

Kim Virgina

Kim Virginia ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Dabei startete sie ihre Karriere erst 2021 in der 11. Staffel von Der Bachelor. Sie hoffte auf die letzte Rose von Niko Griesert – jedoch ohne Erfolg. Nach weiteren Auftritten in Datingshows, folgte 2024 die Anfrage fürs Dschungelcamp. Dort hinterließ sie vor allem mit ihrem Verhalten gegenüber Kandidat Mike Heiter einen bleibenden Eindruck. Als Sechste musste sie die Heimreise antreten.

Leyla Lahouar

2023 musste Leyla in der siebten Nacht der Rosen die Datingshow Der Bachelor verlassen. Der Rosenkavalier David Jackson hatte keine der begehrten Schnittblumen für die aufgeweckte Frankfurterin. 2024 zog sie gemeinsam mit Kim Virginia ins Dschungelcamp. Und dort sollte es dann auch endlich mit der Liebe klappen. Die beiden Frauen sorgten für großes Aufsehen, da sie um die Gunst von Mike Heiter buhlten. Durch Kim und Mikes Vergangenheit zog sie den Kürzeren und Leyla hatte freie Fahrt. Nach dem Australien-Ausflug lernten sich Mike und Leyla kennen und machten ihre Beziehung schnell offiziell. Bei einer gemeinsamen Promi Big Brother-Teilnahme folgte in der Show die Verlobung. Den Dschungelcamp-Sieg verpasste sie als Zweitplatzierte nur knapp.