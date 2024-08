Die Hoffnung für John Wick 5 wurde gerade zerschlagen und der Grund ist ein Fantasy-Film mit Henry Cavill

Wann kommt John Wick 5 mit Keanu Reeves? Gerüchte legten einen Drehstart-Termin nahe, doch ein neuer Bericht dämpft die Hoffnung.

Normalerweise kann es bei der Produktion von Fortsetzungen erfolgreicher Hollywood-Filme nicht schnell genug gehen, doch die Köpfe der John Wick-Reihe lassen sich Zeit. John Wick: Kapitel 5 hat noch nicht einmal einen Kinostart. Aber wie lange müssen wir wirklich auf das Action-Sequel mit Keanu Reeves warten?

Vor John Wick 5 kommt erstmal Highlander mit Henry Cavill

Vergangene Woche machten Gerüchte die Runde, dass John Wick 5 bereits nächstes Jahr gedreht wird. Dieses Gerücht sei jedoch falsch, wie die gut vernetzten Kolleg:innen von Collider aus eigenen Quellen erfahren haben. John Wick 5 wird nicht 2025 gedreht und – was die Hoffnungen der Fans angeht – schlimmer noch: Der Film hat noch nicht einmal grünes Licht von den Beteiligten.

Regisseur Chad Stahelski, neben Reeves der Kopf der Reihe, wird sich als nächstes voll und ganz der Neuverfilmung Highlander widmen. Henry Cavill spielt die Hauptrolle in dem Fantasy-Film über unsterbliche Krieger.

Vor John Wick: Kapitel 5 will Chad Stahelski mehr Erfahrung sammeln

Stahelski wird bereits seit 2016 mit dem als "John Wick mit Schwertern" beschriebenen Fantasy-Abenteuer in Verbindung gebracht, nun soll er es tatsächlich umsetzen. Laut Collider wird Stahelski Highlander Anfang 2025 in Schottland drehen.

Es sieht so aus, als ob Stahelskis Wunsch, vor einem weiteren Wick-Film mehr Erfahrung als Regisseur zu sammeln, jetzt endlich wahr wird (via Screen Rant ).

John Wick geht weiter – aber erstmal nicht mit John Wick 5

Das Studio Lionsgate arbeitet derweil fleißig weiter an der Entwicklung des John Wick-Franchise. Am 5. Juni 2025 startet der Spin-off-Film Ballerina in den deutschen Kinos, in dem Bond-Girl Ana de Armas u.a. auf Reeves treffen wird.

Außerdem ist eine Sequel-Serie mit dem Titel John Wick: Under the High Table in Arbeit, die an die Ereignisse aus Teil 4 anschließen wird. Ein Spin-off-Film über Donnie Yens Caine aus Teil 4 ist ebenfalls geplant.